Emniyet Kemeri İşaretinin Sönmesini Beklemek Yerine Soyundu ve Uçağın Koridoruna İdrarını Yaptı!

Uçuş görevlisinin, 'emniyet kemeri işareti' sönene kadar beklemesini söylediği kişi bir anda soyundu ve uçağın koridoruna idrarını yaptı! Bu hayret verici olay nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki o anlar kameralara da yansıdı!

İşte, detaylar...