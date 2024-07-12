Emniyet Kemeri İşaretinin Sönmesini Beklemek Yerine Soyundu ve Uçağın Koridoruna İdrarını Yaptı!
Emniyet Kemeri İşaretinin Sönmesini Beklemek Yerine Soyundu ve Uçağın Koridoruna İdrarını Yaptı!
Uçuş görevlisinin, 'emniyet kemeri işareti' sönene kadar beklemesini söylediği kişi bir anda soyundu ve uçağın koridoruna idrarını yaptı! Bu hayret verici olay nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki o anlar kameralara da yansıdı!
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde New York yetkilileri, American Airlines'a ait bir uçağın 25 yaşındaki Oregonlu bir adamın 'rahatsız edici hareketleri' nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.
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'Emniyet kemeri ışığı' sönene kadar beklemek istemeyen adamın akıl almaz hareketi 'uygunsuz teşhircilik' olarak raporlandı ve 25 yaşındaki adam tutuklandı.
Bu anların @onecuteassnigga kullanıcı adlı X hesabı üzerinden paylaşılması ise resmen olay yarattı!
Sosyal medya kullanıcıları bu karenin her detayını dikkatle ele aldı...
'Biri lanet olası babamı arasın' 👇
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'Ona artık bir seks suçlusu olduğunu söyleyeceği için çok heyecanlı' 👇
'O el bu el, DÜNYADA olması gereken tüm tavırlara sahipti aman tanrım' 👇
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Polis ve uçuş görevlisi anlık! 👇
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'İkinci fotoğraftaki el benim için' 👇
'kategorik olarak ÇILGINLIKTIR' 👇
Pek çok kişi onun hapisaneye gönderilmesini istedi! 👇
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