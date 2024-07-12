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Eşlerinin Vefatının Ardından Hemen Evlilik Düşünen Erkekler Herkesi Yorumsuz Bıraktı!

Eşlerinin Vefatının Ardından Hemen Evlilik Düşünen Erkekler Herkesi Yorumsuz Bıraktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 22:04

TikTok'ta bir kullanıcı, annesinin vefatının ardından babasının hemen evlilik düşündüğünü söyledi. Bu acı paylaşımın üzerine, pek çok kişiden de benzer anılar duyuldu.

Birazdan okuyacaklarınız, yüreğinizde bir sızı oluşturabilir.

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Sevdiğiniz bir insanı kaybetmek, dünyanın en zor hislerinden olsa gerek.

Sevdiğiniz bir insanı kaybetmek, dünyanın en zor hislerinden olsa gerek.

Aile üyeniz, en yakın arkadaşınız ya da eşiniz...Peki hayatımızdan göçenlerin ardından 'normal' düzenimize dönmemiz için ne kadar süre gerekir?

Muhtemelen bu soruya yıllar geçse de normale dönülmez diyecek pek çok kişi vardır.

Bir TikTok kullanıcısı, annesinin vefatının ardından babasının hemen evlilik düşündüğünü söyledi.

Bir TikTok kullanıcısı, annesinin vefatının ardından babasının hemen evlilik düşündüğünü söyledi.

Diğer kullanıcılardan da benzer bir durumu yaşayanlar vardı...

Diğer kullanıcılardan da benzer bir durumu yaşayanlar vardı...

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