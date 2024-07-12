Eşlerinin Vefatının Ardından Hemen Evlilik Düşünen Erkekler Herkesi Yorumsuz Bıraktı!
Eşlerinin Vefatının Ardından Hemen Evlilik Düşünen Erkekler Herkesi Yorumsuz Bıraktı!
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Sevdiğiniz bir insanı kaybetmek, dünyanın en zor hislerinden olsa gerek.
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Bir TikTok kullanıcısı, annesinin vefatının ardından babasının hemen evlilik düşündüğünü söyledi.
Diğer kullanıcılardan da benzer bir durumu yaşayanlar vardı...
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