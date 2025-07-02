Özgür Özel’in Dokunulmazlığı Kaldırılacak mı? Dosya TBMM’deki Komisyona Gönderildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın dokunulmazlıklarını kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM başkanlığından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.
Dokunulmazlık talebi komisyondan geçmesi durumunda Genel Kurul’da oylamaya sunulacak.
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Cumhurbaşkanlığı fezlekesi ile Özgür Özel ve Tuncay Özkan’ın milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilmişti.
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Son kararı TBMM Genel Kurulu verecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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