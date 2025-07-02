onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel’in Dokunulmazlığı Kaldırılacak mı? Dosya TBMM’deki Komisyona Gönderildi

Özgür Özel’in Dokunulmazlığı Kaldırılacak mı? Dosya TBMM’deki Komisyona Gönderildi

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 15:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın dokunulmazlıklarını kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM başkanlığından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

Dokunulmazlık talebi komisyondan geçmesi durumunda Genel Kurul’da oylamaya sunulacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanlığı fezlekesi ile Özgür Özel ve Tuncay Özkan’ın milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı fezlekesi ile Özgür Özel ve Tuncay Özkan’ın milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilmişti.

TBMM Genel Başkanlığına gönderilen fezlekeler, bugün itibariyle Meclis’teki Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na teslim edildi. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu karma bir komisyon kurup dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili karar verecek.

Son kararı TBMM Genel Kurulu verecek.

Son kararı TBMM Genel Kurulu verecek.

Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul'a gidecek.

Genel Kurul'da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan'ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
20
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın