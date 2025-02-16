Özgür Özel'in Bahsettiği Bakanın Murat Kurum Olmadığı Ortaya Çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile arasında geçtiğini öne sürdüğü tartışmayı reddetti. Kurum, böyle bir diyaloğun yaşanmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Ancak CHP'den yapılan yeni açıklamada bahsedilen bakanın Kurum olmadığı bilgisi geldi. Kurum'a 'Araştır, öğrenirsin' yanıtı verildi.