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Özgür Özel'in Bahsettiği Bakanın Murat Kurum Olmadığı Ortaya Çıktı

Özgür Özel'in Bahsettiği Bakanın Murat Kurum Olmadığı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2025 - 20:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile arasında geçtiğini öne sürdüğü tartışmayı reddetti. Kurum, böyle bir diyaloğun yaşanmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Ancak CHP'den yapılan yeni açıklamada bahsedilen bakanın Kurum olmadığı bilgisi geldi. Kurum'a 'Araştır, öğrenirsin' yanıtı verildi.

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Murat Kurum, Özgür Özel'in bir bakanla ilgili anlattığı anıyı kendisi sanarak Özgür Özel'e Yeşilçam'dan "Atma Ziya" repliğiyle yanıt verdi.

Murat Kurum, Özgür Özel'in bir bakanla ilgili anlattığı anıyı kendisi sanarak Özgür Özel'e Yeşilçam'dan "Atma Ziya" repliğiyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu bakanın Murat Kurum olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu bakanın Murat Kurum olmadığını söyledi.

Bulut, Kurum'u hedef alarak "O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu" dedi.

Bulut, Kurum'u hedef alarak "O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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