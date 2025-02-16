Gökhan Sarıçam'ın Sağlık Çalışanlarıyla İlgili Açıklamalarına Özür ve Yeni Açıklama Geldi
Gökhan Sarıçam'ın Sağlık Çalışanlarıyla İlgili Açıklamalarına Özür ve Yeni Açıklama Geldi
AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın kentte yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi’nde yaptığı konuşma hayli tepki çekmişti. AKP'li Sarıçam, devletin hastane ve sağlık kuruluşu yaparak elinden geldiğini yaptığını iddia etti ve bu saatten sonra hizmetlerde aksama yaşanması durumunda vatandaşları “Gidin sağlıkçıların gırtlağına yapışın” diyerek kışkırtacağını söylemişti. O açıklama ile ilgili hem Sarıçam'dan hem de Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
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AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.
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Sarıçam daha sonra kendi hesabından yaptığı açıklamanın "konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır" dedi.
Daha sonra Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili resmi hesaplarından açıklama yayınladı. Açıklamada "Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur." dendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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