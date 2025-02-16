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Gökhan Sarıçam'ın Sağlık Çalışanlarıyla İlgili Açıklamalarına Özür ve Yeni Açıklama Geldi

Gökhan Sarıçam'ın Sağlık Çalışanlarıyla İlgili Açıklamalarına Özür ve Yeni Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2025 - 20:13

AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın kentte yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi’nde yaptığı konuşma hayli tepki çekmişti. AKP'li Sarıçam, devletin hastane ve sağlık kuruluşu yaparak elinden geldiğini yaptığını iddia etti ve bu saatten sonra hizmetlerde aksama yaşanması durumunda vatandaşları “Gidin sağlıkçıların gırtlağına yapışın” diyerek kışkırtacağını söylemişti. O açıklama ile ilgili hem Sarıçam'dan hem de Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

Tepki çeken açıklamalara bu haberimizde yer vermiştik:

Sarıçam daha sonra kendi hesabından yaptığı açıklamanın "konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır" dedi.

Sarıçam daha sonra kendi hesabından yaptığı açıklamanın "konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır" dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: 

Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır! Onlar gece gündüz demeden fedakârca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır..

Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan alınganlık gösteren üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için .

Lütfen haklarını helal etsinler

Oysa her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan bir milletvekili olarak orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir

Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim.

Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına konuşmamın tamamının dikkate alınmasını rica eder, tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili resmi hesaplarından açıklama yayınladı. Açıklamada "Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur." dendi.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili resmi hesaplarından açıklama yayınladı. Açıklamada "Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur." dendi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi 

1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakârlık örneği sergilemiştir.

Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz.

Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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