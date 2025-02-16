Murat Kurum, Özgür Özel'in Kendisiyle İlgili İddialarına Yeşilçam'dan "Ziya" Karakteriyle Cevap Verdi

'Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum'