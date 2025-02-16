Murat Kurum, Özgür Özel'in Kendisiyle İlgili İddialarına Yeşilçam'dan "Ziya" Karakteriyle Cevap Verdi
Murat Kurum, Özgür Özel'in Kendisiyle İlgili İddialarına Yeşilçam'dan "Ziya" Karakteriyle Cevap Verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile arasında geçtiğini öne sürdüğü tartışmayı reddetti. Kurum, böyle bir diyaloğun yaşanmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Özel’in açıklamalarına Yeşilçam’ın unutulmaz repliği “Atma Ziya”nın yer aldığı bir video ile yanıt verdi. Sosyal medyada paylaşılan bu video, kısa sürede gündem oldu. Kurum, Özel'in açıklamalarını eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere arasında bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğünü iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Kurum'dan Özel'i yalanlayan bir paylaşım geldi. Kurum, Yeşilçam'ın bilinen karakteri ve repliğiyle Özel'e yanıt verdi.
Yeşilçam sinemasının efsane repliklerinden 'Atma Ziya' ile yanıt veren Kurum, “Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” dedi.
Murat Kurum'un paylaşımının tamamı şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın