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Murat Kurum, Özgür Özel'in Kendisiyle İlgili İddialarına Yeşilçam'dan "Ziya" Karakteriyle Cevap Verdi

Murat Kurum, Özgür Özel'in Kendisiyle İlgili İddialarına Yeşilçam'dan "Ziya" Karakteriyle Cevap Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2025 - 19:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile arasında geçtiğini öne sürdüğü tartışmayı reddetti. Kurum, böyle bir diyaloğun yaşanmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Özel’in açıklamalarına Yeşilçam’ın unutulmaz repliği “Atma Ziya”nın yer aldığı bir video ile yanıt verdi. Sosyal medyada paylaşılan bu video, kısa sürede gündem oldu. Kurum, Özel'in açıklamalarını eleştirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere arasında bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğünü iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere arasında bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğünü iddia etti.

Bakan Kurum'dan Özel'i yalanlayan bir paylaşım geldi. Kurum, Yeşilçam'ın bilinen karakteri ve repliğiyle Özel'e yanıt verdi.

Bakan Kurum'dan Özel'i yalanlayan bir paylaşım geldi. Kurum, Yeşilçam'ın bilinen karakteri ve repliğiyle Özel'e yanıt verdi.

Yeşilçam sinemasının efsane repliklerinden 'Atma Ziya' ile yanıt veren Kurum, “Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” dedi.

Yeşilçam sinemasının efsane repliklerinden 'Atma Ziya' ile yanıt veren Kurum, “Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” dedi.

Murat Kurum'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

Murat Kurum'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

'Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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