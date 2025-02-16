AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın Sözleri Tepki Çekti: "Vatandaşa Gidin Gırtlağına Yapışın Derim"
AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın Sözleri Tepki Çekti: "Vatandaşa Gidin Gırtlağına Yapışın Derim"
AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın kentte yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi’nde yaptığı konuşma tepki çekti. AK Partili vekil, devletin hastane ve sağlık kuruluşu yaparak elinden geldiğini yaptığını iddia etti ve bu saatten sonra hizmetlerde aksama yaşanması durumunda vatandaşları “Gidin sağlıkçıların gırtlağına yapışın” diyerek kışkırtacağını söyledi.
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Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri de hastanede uygulanan şiddet. Hastaneleri silahla basmaya kadar giden olaylar sebebiyle ülkemizde birçok sağlık çalışanı şiddete maruz kalabiliyor.
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Durum böyleyken AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın vatandaşları sağlık personeline karşı kışkırtacağını söylemesi tepki çekti.
Milletvekili Sarıçam, devletin hastane yaparak, sağlık merkezi açarak elinden geleni yaptığını ifade etti ve yaşanacak aksaklıklar için vatandaşlara “Gidin sağlıkçıların gırtlağına yapışın” diyeceğini söyledi.
AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın açıklamaları 👇
AK Partili vekilin sağlıkçılarla ilgili sözleri sosyal medyada da konuşuldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu bir milletvekili???😲😲😲😲😲😡😡😡
Sağlık sistemindeki aksaklıkların temel sebebi genellikle sağlık politikalarının yetersizliği ve sistemdeki yapısal sorunlardır. Doktorların bireysel hatalar... Devamını Gör
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