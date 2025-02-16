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AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın Sözleri Tepki Çekti: "Vatandaşa Gidin Gırtlağına Yapışın Derim"

AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın Sözleri Tepki Çekti: "Vatandaşa Gidin Gırtlağına Yapışın Derim"

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2025 - 15:22

AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın kentte yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi’nde yaptığı konuşma tepki çekti. AK Partili vekil, devletin hastane ve sağlık kuruluşu yaparak elinden geldiğini yaptığını iddia etti ve bu saatten sonra hizmetlerde aksama yaşanması durumunda vatandaşları “Gidin sağlıkçıların gırtlağına yapışın” diyerek kışkırtacağını söyledi.

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Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri de hastanede uygulanan şiddet. Hastaneleri silahla basmaya kadar giden olaylar sebebiyle ülkemizde birçok sağlık çalışanı şiddete maruz kalabiliyor.

Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri de hastanede uygulanan şiddet. Hastaneleri silahla basmaya kadar giden olaylar sebebiyle ülkemizde birçok sağlık çalışanı şiddete maruz kalabiliyor.

Durum böyleyken AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın vatandaşları sağlık personeline karşı kışkırtacağını söylemesi tepki çekti.

Durum böyleyken AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın vatandaşları sağlık personeline karşı kışkırtacağını söylemesi tepki çekti.

Milletvekili Sarıçam, devletin hastane yaparak, sağlık merkezi açarak elinden geleni yaptığını ifade etti ve yaşanacak aksaklıklar için vatandaşlara “Gidin sağlıkçıların gırtlağına yapışın” diyeceğini söyledi.

Milletvekili Sarıçam, devletin hastane yaparak, sağlık merkezi açarak elinden geleni yaptığını ifade etti ve yaşanacak aksaklıklar için vatandaşlara “Gidin sağlıkçıların gırtlağına yapışın” diyeceğini söyledi.

AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın açıklamaları 👇

AK Partili vekilin sağlıkçılarla ilgili sözleri sosyal medyada da konuşuldu 👇

AK Partili vekilin sağlıkçılarla ilgili sözleri sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com

'AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, sağlık hizmetinden memnun kalmazsanız gidin sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın diyor.

İktidarın artık iyiden iyiye benimsediği dışlayıcı popülist siyasetin tüm tuşlarına basıyor

Dediği özetle şu:

Biz halk çocuğuyuz, koca koca binalar yaparız; doktor hemşire okumuş elit, siz gerçek halk çocukları gidin elitleri dövün hıncınızı onlardan alın biz arkanızdayız.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Handan Kargın

Bu bir milletvekili???😲😲😲😲😲😡😡😡

Serhat Demir

Sağlık sistemindeki aksaklıkların temel sebebi genellikle sağlık politikalarının yetersizliği ve sistemdeki yapısal sorunlardır. Doktorların bireysel hatalar... Devamını Gör

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