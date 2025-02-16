onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TSK Arşivinden: Atatürk’ün Antalya’yı Ziyareti Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

TSK Arşivinden: Atatürk’ün Antalya’yı Ziyareti Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Atatürk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2025 - 13:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya yaptığı ikinci ziyaret 10 Şubat 1931 yılında gerçekleştirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri’in arşivde yer alan ziyaretin görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk, ziyaret sırasında askeri birliği denetlemiş ve askerlerle tek tek sohbet etmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Antalya'yı 2'nci ziyaretine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Antalya'yı 2'nci ziyaretine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda 8 saniye olarak yer aldı.

Görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda 8 saniye olarak yer aldı.

Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaretinin 94'üncü yıl dönümündeki yeni görüntü, 10 Şubat 1931 gününe ait ve TSK arşivinde daha uzun süresi olabileceği de tahmin ediliyor.

Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaretinin 94'üncü yıl dönümündeki yeni görüntü, 10 Şubat 1931 gününe ait ve TSK arşivinde daha uzun süresi olabileceği de tahmin ediliyor.

O anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
17
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın