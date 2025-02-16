TSK Arşivinden: Atatürk’ün Antalya’yı Ziyareti Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
TSK Arşivinden: Atatürk’ün Antalya’yı Ziyareti Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya yaptığı ikinci ziyaret 10 Şubat 1931 yılında gerçekleştirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri’in arşivde yer alan ziyaretin görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk, ziyaret sırasında askeri birliği denetlemiş ve askerlerle tek tek sohbet etmiş.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Antalya'yı 2'nci ziyaretine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda 8 saniye olarak yer aldı.
Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaretinin 94'üncü yıl dönümündeki yeni görüntü, 10 Şubat 1931 gününe ait ve TSK arşivinde daha uzun süresi olabileceği de tahmin ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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