Oyuncu Gizem Güven’den Tepki Çeken Sarı Serum Paylaşımı: Reklamını Yapar Gibi Paylaştı

Son günlerde ani ölümlere neden olan sarı serum ile ilgili Sağlık Bakanlığı uyarıda bulunmuştu. Bakanlık, sarı serumun sadece doktor tavsiyesi ve sağlık kuruluşu gözetiminde yapılması gerektiğini, diğer her türlü durumda ciddi tehlike yaşanabileceğini paylaşmıştı. Bakanlığın uyarısına rağmen oyuncu Gizem Güven’in sosyal medya hesabından yaptığı sarı serum paylaşımı tepki çekti.