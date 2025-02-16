Oyuncu Gizem Güven’den Tepki Çeken Sarı Serum Paylaşımı: Reklamını Yapar Gibi Paylaştı
Oyuncu Gizem Güven’den Tepki Çeken Sarı Serum Paylaşımı: Reklamını Yapar Gibi Paylaştı
Son günlerde ani ölümlere neden olan sarı serum ile ilgili Sağlık Bakanlığı uyarıda bulunmuştu. Bakanlık, sarı serumun sadece doktor tavsiyesi ve sağlık kuruluşu gözetiminde yapılması gerektiğini, diğer her türlü durumda ciddi tehlike yaşanabileceğini paylaşmıştı. Bakanlığın uyarısına rağmen oyuncu Gizem Güven’in sosyal medya hesabından yaptığı sarı serum paylaşımı tepki çekti.
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Sarı serum takviyesi sonrasında ani ölümlerin yaşanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı önemli uyarıda bulunmuştu.
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Bakanlığın uyarısına rağmen sarı serumun hala reklamının yapılması tepki çekti.
Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gizem Güven, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı serumun adeta reklamını yaptı.
Gizem Güven paylaşımında, "Babam biraz grip gibiydi. Hemen yetişti bizimkiler. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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