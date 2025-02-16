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Oytun Erbaş Para Biriktirmeye de Karşı: "Bunlar Gerizekalıca Şeyler"

Oytun Erbaş Para Biriktirmeye de Karşı: "Bunlar Gerizekalıca Şeyler"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2025 - 11:38

Asgari ücretin açıklanması sonrasında “fakir beslenme” ile ilgili söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, para ve altın biriktirmenin de gerizekalıca bir iş olduğunu söyledi. Erbaş’a göre insanlar kazandığı her parayı kendi harcamalı ve çocuklarına hiçbir şey bırakmamalıymış.

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Yeni yılda asgari ücretin 22 bin 104 lira belirlenmesi sonrasında Oytun Erbaş’ın fakir beslenmeyi övmesi tepki çekmişti.

Yeni yılda asgari ücretin 22 bin 104 lira belirlenmesi sonrasında Oytun Erbaş’ın fakir beslenmeyi övmesi tepki çekmişti.

Oytun Erbaş, Ekol TV’de katıldığı programda yine ilginç görüşlerini açıkladı.

Oytun Erbaş, Ekol TV’de katıldığı programda yine ilginç görüşlerini açıkladı.

Erbaş, programın sunucusu Oylum Talu’nun, yatırım uzmanı Mert Başaran’ın sözlerine hatırlatması üzerine “Altın, para biriktirmek gerizekalıca bir iş” ifadelerini kullandı.

Erbaş, programın sunucusu Oylum Talu’nun, yatırım uzmanı Mert Başaran’ın sözlerine hatırlatması üzerine “Altın, para biriktirmek gerizekalıca bir iş” ifadelerini kullandı.

Oytun Erbaş, insanların kazandıkları paraları kendi harcamaları gerektiğini, çocuklarının geleceği için yatırım yapmanın saçma olduğu fikrini ileri sürdü.

Oytun Erbaş, insanların kazandıkları paraları kendi harcamaları gerektiğini, çocuklarının geleceği için yatırım yapmanın saçma olduğu fikrini ileri sürdü.

Oytun Erbaş’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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