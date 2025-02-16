Oytun Erbaş Para Biriktirmeye de Karşı: "Bunlar Gerizekalıca Şeyler"

Asgari ücretin açıklanması sonrasında “fakir beslenme” ile ilgili söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, para ve altın biriktirmenin de gerizekalıca bir iş olduğunu söyledi. Erbaş’a göre insanlar kazandığı her parayı kendi harcamalı ve çocuklarına hiçbir şey bırakmamalıymış.