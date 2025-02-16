Fatih Erbakan Acı Gerçeği Açıkladı: "Makarna ve Ekmek Yüzünden Çocukların Zekası Gelişemiyor"

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon sebebiyle dar gelirli vatandaşların gıdaya ulaşması zorlaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan da Türkiye’deki çocuklar hakkındaki acı gerçeği açıkladı. Erbakan, çocukların sadece makarna ve ekmekle beslendiğini, et, balık, yumurta, süt ve sebze yiyemedikleri için de zekalarının gerektiği gibi gelişmediğini söyledi.