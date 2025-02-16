Fatih Erbakan Acı Gerçeği Açıkladı: "Makarna ve Ekmek Yüzünden Çocukların Zekası Gelişemiyor"
Fatih Erbakan Acı Gerçeği Açıkladı: "Makarna ve Ekmek Yüzünden Çocukların Zekası Gelişemiyor"
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon sebebiyle dar gelirli vatandaşların gıdaya ulaşması zorlaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan da Türkiye’deki çocuklar hakkındaki acı gerçeği açıkladı. Erbakan, çocukların sadece makarna ve ekmekle beslendiğini, et, balık, yumurta, süt ve sebze yiyemedikleri için de zekalarının gerektiği gibi gelişmediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’deki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve düşük maaşlar vatandaşların sağlıklı besine ulaşmasını engelliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir etkinlikte Türkiye’de çocuklar üzerinde beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yapılan bir araştırmayı açıkladı.
Araştırmaya göre, Türkiye’de çocukların zeka seviyeleri, sadece ekmek ve makarna ile beslendiği için, et, balık, sebze, meyve, süt ürünlerini tüketememesi sebebiyle yeterli düzeyde olamıyor.
Fatih Erbakan’ın açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın