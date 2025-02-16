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Fatih Erbakan Acı Gerçeği Açıkladı: "Makarna ve Ekmek Yüzünden Çocukların Zekası Gelişemiyor"

Fatih Erbakan Acı Gerçeği Açıkladı: "Makarna ve Ekmek Yüzünden Çocukların Zekası Gelişemiyor"

Fatih Erbakan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2025 - 11:03

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon sebebiyle dar gelirli vatandaşların gıdaya ulaşması zorlaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan da Türkiye’deki çocuklar hakkındaki acı gerçeği açıkladı. Erbakan, çocukların sadece makarna ve ekmekle beslendiğini, et, balık, yumurta, süt ve sebze yiyemedikleri için de zekalarının gerektiği gibi gelişmediğini söyledi.

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Türkiye’deki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve düşük maaşlar vatandaşların sağlıklı besine ulaşmasını engelliyor.

Türkiye’deki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve düşük maaşlar vatandaşların sağlıklı besine ulaşmasını engelliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir etkinlikte Türkiye’de çocuklar üzerinde beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yapılan bir araştırmayı açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir etkinlikte Türkiye’de çocuklar üzerinde beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yapılan bir araştırmayı açıkladı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de çocukların zeka seviyeleri, sadece ekmek ve makarna ile beslendiği için, et, balık, sebze, meyve, süt ürünlerini tüketememesi sebebiyle yeterli düzeyde olamıyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de çocukların zeka seviyeleri, sadece ekmek ve makarna ile beslendiği için, et, balık, sebze, meyve, süt ürünlerini tüketememesi sebebiyle yeterli düzeyde olamıyor.

Fatih Erbakan’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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