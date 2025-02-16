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Kızları Türküyle Uğurladı: Kahtalı Mıçe İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Kızları Türküyle Uğurladı: Kahtalı Mıçe İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Adıyaman
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2025 - 14:46

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı), Adıyaman’da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği törende Kahtalı Mıçe’nın kızları babalarını türkü ile uğurladı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Töreni başta Adıyaman Valisi Osman Varol olmak üzere kentin devlet görevlileri ve sanatçının ailesiyle arkadaşları katıldı.

Töreni başta Adıyaman Valisi Osman Varol olmak üzere kentin devlet görevlileri ve sanatçının ailesiyle arkadaşları katıldı.

Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na toprağa verildi.

Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kahtalı Mıçe’nın kızları ise babalarını türkü ile uğurladı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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