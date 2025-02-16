AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu: "Kürtler Tüm Baskılara Rağmen Asimile Olmadı"
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu: "Kürtler Tüm Baskılara Rağmen Asimile Olmadı"
Millet İttifakı’nda yer alan HÜDA-PAR’ın Diyarbakır’da 'Kürt sorunu' ile ilgili düzenlendiği çalıştaya AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da katıldı. AK Partili vekil çalıştayda yaptığı konuşmada “Ulus devletin doğasında tekçilik, baskı, zulüm ve asimilasyon vardır. Kürtler bunların tümünü yaşadı ama asimile olmadı.” ifadelerini kullandı.
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TBMM’de 4 milletvekili ile temsil edilen HÜDA-PAR, Diyarbakır’da “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı”, düzenledi.
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Çalıştaya, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcı Mehmet Emin Ekmen, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, yazar, siyasetçi ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda “Kürt sorunu” ile ilgili konuşmalar yapıldı.
Çalıştayda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Kürtlerin ulus devletin doğasında olan tüm baskı, zulüm ve tetikçiliğine rağmen asimile olmadığını söyledi.
Galip Ensarioğlu’nun çalıştaydaki konuşması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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