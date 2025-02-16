AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu: "Kürtler Tüm Baskılara Rağmen Asimile Olmadı"

Millet İttifakı’nda yer alan HÜDA-PAR’ın Diyarbakır’da 'Kürt sorunu' ile ilgili düzenlendiği çalıştaya AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da katıldı. AK Partili vekil çalıştayda yaptığı konuşmada “Ulus devletin doğasında tekçilik, baskı, zulüm ve asimilasyon vardır. Kürtler bunların tümünü yaşadı ama asimile olmadı.” ifadelerini kullandı.