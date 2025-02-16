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Karşılıksız Çek Nedeniyle Hapse Giren Tayfun Demirören Tahliye Edildi

Karşılıksız Çek Nedeniyle Hapse Giren Tayfun Demirören Tahliye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2025 - 20:22

Tayfun Demirören'in dün gece saatlerinde Silivri Cezaevi'ne nakledildiğini haberleştirmiştik. Demirören, 66 milyon liralık karşılıksız iki çek nedeniyle hapse girmişti. Holdingten yapılan açıklamada bu durumun Tayfun Demirören'in kendisine ait bir başka işe ait olduğu söylenmişti. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir gelişme yaşandı.Tayfun Demirören tahliye edildi.

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66 milyon liralık karşılıksız iki çek nedeniyle hapse giren Tayfun Demirören'in bugün tahliye edildiği öğrenildi.

66 milyon liralık karşılıksız iki çek nedeniyle hapse giren Tayfun Demirören'in bugün tahliye edildiği öğrenildi.

Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu ödemenin Demirören Ailesi tarafından yapıldığı ve kısa sürede Tayfun Demirören'in salınacağı söylendi.

Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu ödemenin Demirören Ailesi tarafından yapıldığı ve kısa sürede Tayfun Demirören'in salınacağı söylendi.

Ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından, çek alacaklılarının avukatı İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, Demirören’e verilen cezanın düşürülmesi talep edildi.

Ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından, çek alacaklılarının avukatı İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, Demirören’e verilen cezanın düşürülmesi talep edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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