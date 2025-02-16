Karşılıksız Çek Nedeniyle Hapse Giren Tayfun Demirören Tahliye Edildi

Tayfun Demirören'in dün gece saatlerinde Silivri Cezaevi'ne nakledildiğini haberleştirmiştik. Demirören, 66 milyon liralık karşılıksız iki çek nedeniyle hapse girmişti. Holdingten yapılan açıklamada bu durumun Tayfun Demirören'in kendisine ait bir başka işe ait olduğu söylenmişti. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir gelişme yaşandı.Tayfun Demirören tahliye edildi.