Özgür Özel: “Hatay’da Lütfü Savaş’a Alternatif Geliştiremedik”
Özgür Özel: “Hatay’da Lütfü Savaş’a Alternatif Geliştiremedik”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, içinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuştu. CHP lideri ayrıca Hatay adayı konusunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna da cevap verdi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İçinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuşan Özel şunları söyledi:
Öte yandan Savaş'ın adaylığına yönelik eleştiriler hatırlatılan Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı.
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Bir parti nasıl kendisini bitirir işte böyle ahmaklık böyle laf cambazlığı böyle sahtekarlıklarla bitirrir . Lütfü demek hataydı o sırada
cehapede o seçmen olduğu sürece kendini bitiremez :D
Helal lan özgür imamoğlu. Geri adam atma. Seçime 1 ay kala aday mı değiştirilir ? Lütfü başkanımıza itimadımız tam. Kazanacak.
Kılıçdaroğlu 2 derim ama bu daha beteri tabanla toplumla partilerle uzlaşmayı bilmeyen bir adam adeta kaybettirmek için yola çıkmış
inşallah bitirecek bu partiyi