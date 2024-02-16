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Özgür Özel: “Hatay’da Lütfü Savaş’a Alternatif Geliştiremedik”

Özgür Özel: “Hatay’da Lütfü Savaş’a Alternatif Geliştiremedik”

Hatay CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.02.2024 - 14:17

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, içinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuştu. CHP lideri ayrıca Hatay adayı konusunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna da cevap verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuşan Özel şunları söyledi:

İçinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuşan Özel şunları söyledi:

“O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek.”

Öte yandan Savaş'ın adaylığına yönelik eleştiriler hatırlatılan Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Savaş'ın adaylığına yönelik eleştiriler hatırlatılan Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı.
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kaan ceylan

Bir parti nasıl kendisini bitirir işte böyle ahmaklık böyle laf cambazlığı böyle sahtekarlıklarla bitirrir . Lütfü demek hataydı o sırada

Tony Soprano

cehapede o seçmen olduğu sürece kendini bitiremez :D

Tony Soprano

Helal lan özgür imamoğlu. Geri adam atma. Seçime 1 ay kala aday mı değiştirilir ? Lütfü başkanımıza itimadımız tam. Kazanacak.

Can

Kılıçdaroğlu 2 derim ama bu daha beteri tabanla toplumla partilerle uzlaşmayı bilmeyen bir adam adeta kaybettirmek için yola çıkmış

Tony Soprano

inşallah bitirecek bu partiyi