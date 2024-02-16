Özgür Özel: “Hatay’da Lütfü Savaş’a Alternatif Geliştiremedik”

“O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek.”