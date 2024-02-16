ORC Araştırma’dan Hatay Anketi: ‘CHP Lütfü Savaş ile Seçime Girerse Şansı Yok!’
ORC Araştırma’dan Hatay Anketi: ‘CHP Lütfü Savaş ile Seçime Girerse Şansı Yok!’
ORC Araştırma, 31 Mart öncesi anketlerine devam ediyor. Bu kez daha Hatay’da yaşayanlara “Büyükşehir Belediye Bşk. için hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusunu yönelten araştırma şirketi sonuçlarını paylaştı.
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31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kalırken heyecan her geçen gün daha da artıyor.
Seçim öncesi en çok merak edilen konulardan biri de CHP’nin deprem bölgesi Hatay’da kimi aday göstereceği konusu.
ORC araştırma Hatay’da yaşayanlara “Büyükşehir Belediye Bşk. için hangi adaya oy vereceksiniz?” Sorusunu iki farklı şekilde sordu.
“Mevcut adaylarla seçime gidilirse hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna cevap olarak AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 41.9, CHP’li Lütfü Savaş’a ise yüzde 25.1 oy çıktı.
“CHP’de aday değişikliği yaşanması halinde kime oy verirsiniz sorusunda ise Mehmet Öntürk’e yüzde 37.9, CHP’den ismi ön plana çıkan Mustafa Sarıgül’e ise yüzde 36 oy çıktı.
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