Ekrem İmamoğlu Eşinin Saçlarını Sevdiği Görüntüyle İlgili Aylar Sonra İlk Kez Konuştu!
Ekrem İmamoğlu Eşinin Saçlarını Sevdiği Görüntüyle İlgili Aylar Sonra İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@askadamimamoglu
Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın Katarsis programına eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl bir etkinlikte eşinin saçlarını sevdiği görüntüyle ilgili aylar sonra ilk kez konuştu.
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Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar sunduğu Katarsis programının Sevgililer Günü özel bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu konuk oldu.
İmamoğlu çifti, ilişkileriyle ilgili birçok soruya samimi bir şekilde yanıt vererek içimizi adeta ısıttı.
Gökhan Çınar, geçtiğimiz yıl bir etkinlikte Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun saçlarını düzelttiği anı sordu.
"Belki o an ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Fırsat bulamamanın refleksi çünkü bilinçli bir şey değildi. Ben de sonradan görüntüde görünce yaptığımı hatırladım. O an yaptığımın farkında belki de değildim." dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
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