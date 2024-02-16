Ekrem İmamoğlu Eşinin Saçlarını Sevdiği Görüntüyle İlgili Aylar Sonra İlk Kez Konuştu!

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın Katarsis programına eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl bir etkinlikte eşinin saçlarını sevdiği görüntüyle ilgili aylar sonra ilk kez konuştu.