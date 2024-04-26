Özgür Özel’e Seslenerek “Benim Kızım Öldü” Demişti: Ardından Dram Çıktı
Özgür Özel’e Seslenerek “Benim Kızım Öldü” Demişti: Ardından Dram Çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Denizli’de il başlanlığını ziyaret etti ve konuşma yaptı. Bu sırada bir vatandaş; “Benim kızım öldü. Nerede bu devlet nerede bu CHP” diyerek seslendi. Özgür Özel’in konuşmasını keserek “Abi ben ilgileneceğim seninle” dediği acılı babanın kızının, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
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CHP lideri Özgür Özel, partisinin Denizli il başkanlığını ziyareti sırasından ilginç anlar yaşandı.
Özel konuşma yaparken bir vatandaş yardım talebinde bulundu, Özel ise konuşmasını keserek vatandaşla ilgilendi.
İşte yaşananlar👇
Özel'e seslenen kişinin Hilmi Arslan olduğu anlaşıldı. Arslan'ın, Özel'e sesini duyurmaya çalıştığı olayın ardından bir kadın cinayeti çıktı.
Buna göre, Arslan'ın 17 yaşındaki kızı Ömür Arslan, İbrahim Olece tarafından ateşli silahla öldürüldü.
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde Uzun Çarşı'da bir çamaşırcı dükkanında mart ayında yaşanan olayda, İbrahim Olece, Özmür Arslan'ı ateşli silahla öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihar etti.
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