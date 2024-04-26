Özgür Özel’e Seslenerek “Benim Kızım Öldü” Demişti: Ardından Dram Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Denizli’de il başlanlığını ziyaret etti ve konuşma yaptı. Bu sırada bir vatandaş; “Benim kızım öldü. Nerede bu devlet nerede bu CHP” diyerek seslendi. Özgür Özel’in konuşmasını keserek “Abi ben ilgileneceğim seninle” dediği acılı babanın kızının, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.