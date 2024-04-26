Siyasetin Gündemi Erdoğan ile Özel Görüşmesi: Selvi’den “4 Yıl Böyle Gitmez” Yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in yapacağı görüşme Ankara’da en çok konuşulan konuların başında geliyor. Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, ikilinin yapacağı görüşmede masada olacak konuları yazdı. Selvi, yazısında gerginlik için “4 yıl böyle gitmez” ifadelerini de kullandı.