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Siyasetin Gündemi Erdoğan ile Özel Görüşmesi: Selvi’den “4 Yıl Böyle Gitmez” Yorumu

Siyasetin Gündemi Erdoğan ile Özel Görüşmesi: Selvi’den “4 Yıl Böyle Gitmez” Yorumu

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 10:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in yapacağı görüşme Ankara’da en çok konuşulan konuların başında geliyor. Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, ikilinin yapacağı görüşmede masada olacak konuları yazdı. Selvi, yazısında gerginlik için “4 yıl böyle gitmez” ifadelerini de kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel’in önümüzdeki hafta yapacağı görüşme, siyasetin yeni yönünü belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel’in önümüzdeki hafta yapacağı görüşme, siyasetin yeni yönünü belirleyecek.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, üst üste yapılan iki seçimin liderlerle mesaj verdiğini söyleyerek “4 yıl bu kadar gergin gitmez” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, üst üste yapılan iki seçimin liderlerle mesaj verdiğini söyleyerek “4 yıl bu kadar gergin gitmez” ifadelerini kullandı.

Kaynak

Selvi, Erdoğan’ın birinci gündeminin yeni anayasa olduğunu söyledi ancak Meclis’teki bu dağılımla yeni anayasa çalışmalarının çıkmaza gireceğini ifade etti.

Selvi, Erdoğan’ın birinci gündeminin yeni anayasa olduğunu söyledi ancak Meclis’teki bu dağılımla yeni anayasa çalışmalarının çıkmaza gireceğini ifade etti.

Selvi’ye göre Özgür Özel’in ajandasında ise Gezi tutuklularının yeniden yargılanması ve tutuklu bulunan 28 Şubat genarallerinin serbest bırakılması var.

Selvi’ye göre Özgür Özel’in ajandasında ise Gezi tutuklularının yeniden yargılanması ve tutuklu bulunan 28 Şubat genarallerinin serbest bırakılması var.

Selvi ayrıca görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de konuşulabileceğini belirtti.

Selvi ayrıca görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de konuşulabileceğini belirtti.

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