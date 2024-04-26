Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: “Mücadele” Paylaşımını Neden Yaptı?

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yaptığı “Saray ile müzakere edilmez mücadele edilir” paylaşımını neden yaptığını açıkladı.