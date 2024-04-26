Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: “Mücadele” Paylaşımını Neden Yaptı?
Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: “Mücadele” Paylaşımını Neden Yaptı?
CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yaptığı “Saray ile müzakere edilmez mücadele edilir” paylaşımını neden yaptığını açıkladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partinin eski başkanlarıyla da fikir alışverişinde bulunacağını söylemiş ancak Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapatmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, çok konuşulan paylaşımı hakkında Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuştu.
“CHP milletin temsilcisindir” diyen Kılıçdaroğlu; “Erdoğan sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomi de sert tedbirler alacak, Aldığı tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yok” ifadelerini kullandı.
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Bu beyefendi artık sussa, gitse emekli hayatını yaşasa da hepimiz rahat etsek artık 🤦♀️
Eski ortak konuşuyor.
%100 doğru
katıksız bir Zavallısın, düş bu milletin yakasından