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Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: “Mücadele” Paylaşımını Neden Yaptı?

Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: “Mücadele” Paylaşımını Neden Yaptı?

Kemal Kılıçdaroğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 08:16

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yaptığı “Saray ile müzakere edilmez mücadele edilir” paylaşımını neden yaptığını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partinin eski başkanlarıyla da fikir alışverişinde bulunacağını söylemiş ancak Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapatmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partinin eski başkanlarıyla da fikir alışverişinde bulunacağını söylemiş ancak Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapatmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, çok konuşulan paylaşımı hakkında Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, çok konuşulan paylaşımı hakkında Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuştu.

Kaynak

“CHP milletin temsilcisindir” diyen Kılıçdaroğlu; “Erdoğan sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomi de sert tedbirler alacak, Aldığı tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yok” ifadelerini kullandı.

“CHP milletin temsilcisindir” diyen Kılıçdaroğlu; “Erdoğan sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomi de sert tedbirler alacak, Aldığı tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yok” ifadelerini kullandı.

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Ryuzaki

Bu beyefendi artık sussa, gitse emekli hayatını yaşasa da hepimiz rahat etsek artık 🤦‍♀️

İronici

Eski ortak konuşuyor.

bbwear

%100 doğru

bbwear

katıksız bir Zavallısın, düş bu milletin yakasından