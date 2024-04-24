Kemal Kılıçdaroğlu Kapıyı Kapattı: “Müzakere Edilmez, Mücadele Edilir”
Kemal Kılıçdaroğlu Kapıyı Kapattı: “Müzakere Edilmez, Mücadele Edilir”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde partinin önde gelenleri ve eski başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunacağını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diyerek Özgür Özel’e kapıyı kapattı.
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Siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi yer alıyor.
İkili, dün Meclis’te yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya gelmiş ve önümüzdeki hafta görüşme yapılmasına karar verilmişti.
CHP’nin lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesi partinin önde gelenleriyle fikir alışveriş yapacağını ifade etmişti.
Partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Özel’e resmen kapıyı kapattı.
“Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!”
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı 👇
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