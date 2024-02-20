Özgür Özel’den Şevki Yılmaz’a: “Onun Yeri Foseptik Kamyonu”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, Hatay’ın tartışılan belediye başkanı adayı Lütfü Savaş’a sahip çıktı ve Atatürk ile ilgili sözleri büyük tepki çeken Şevki Özel’e cevap verdi.