Özgür Özel’den Şevki Yılmaz’a: “Onun Yeri Foseptik Kamyonu”
Özgür Özel’den Şevki Yılmaz’a: “Onun Yeri Foseptik Kamyonu”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, Hatay’ın tartışılan belediye başkanı adayı Lütfü Savaş’a sahip çıktı ve Atatürk ile ilgili sözleri büyük tepki çeken Şevki Özel’e cevap verdi.
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CHP lideri Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş’a sahip çıkarak, “yaptığımız tüm anketlerde önde çıkıyor” açıklamasında bulundu.
Özgür Özel, özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener için ise “canı sağolsun” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel, Atatürk ile ilgili sözleri gündem olan Şevki Yılmaz’a de cevap verdi.
“Şevki Yılmaz… Çıkmış Abdülhamit’in dördüncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde nikah şahitliği yapıyor. Utanmadan sıkılmadan, ‘Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum’ diyor.”
“Şevki Yılmaz’la siyasi mücadele edemezsiniz arkadaşlar. Normal siyasi yöntemlerle mücadele olmaz. Onunla mücadelenin bir yolu var, bir tane foseptik kamyonu bulacaksınız, onunla layık olduğu yere taşıyacaksınız.”
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Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra ekonomik olarak vatandaşların büyük bir darboğaza gireceğini ve son kurtuluşun CHP’ye oy vermek olduğunu da sözlerine ekledi.
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aaa ölmemiş yaşıyormuş
orası bile lüks buna