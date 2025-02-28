Özgür Özel'den İktidara 'Abdullah Öcalan' ve ‘Süreç' Tepkisi: “Müzakereler 1 Yılı Aşkın Süredir Devam Ediyor”
Özgür Özel'den İktidara 'Abdullah Öcalan' ve ‘Süreç' Tepkisi: “Müzakereler 1 Yılı Aşkın Süredir Devam Ediyor”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla devam eden 'sürece' ilişkin iktidara tepki göstererek '2025 yılında bir iktidar partisinin milletin aklıyla alay etmesini doğru bulmuyorum' dedi. Özel, iktidarın sürecin sorumluluğunu MHP'ye yüklediğini belirtip 'samimiyetsiz' davrandığını belirtti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde partinin genel başkanı Fatih Erbakan'la görüştü ve görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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