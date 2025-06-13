Özçivit Ailesine Yorum Yağdı: Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ve Çocuklarıyla Tatil Paylaşımları Göz Kamaştırdı
Hem Türkiye’de hem de yurtdışında yoğun ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi sezon finali yapınca, Burak Özçivit eşi ve çocuklarını alıp tatile gitti. İmajına da yenilik getiren Burak Özçivit’in paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Instagram hesabından Londra’dan yaptığı art arda paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu. Ailece geçirdikleri keyifli anlara binlerce yorum geldi. Hayranları, “Çok güzel ailesiniz” yorumlarında bulundu.
İşte detaylar...
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Magazinin en çok konuşulan çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Osman, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.
Şimdi ise sıra Burak Özçivit’te…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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