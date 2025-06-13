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Özçivit Ailesine Yorum Yağdı: Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ve Çocuklarıyla Tatil Paylaşımları Göz Kamaştırdı

Özçivit Ailesine Yorum Yağdı: Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ve Çocuklarıyla Tatil Paylaşımları Göz Kamaştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 13:36

Hem Türkiye’de hem de yurtdışında yoğun ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi sezon finali yapınca, Burak Özçivit eşi ve çocuklarını alıp tatile gitti. İmajına da yenilik getiren Burak Özçivit’in paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Instagram hesabından Londra’dan yaptığı art arda paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu. Ailece geçirdikleri keyifli anlara binlerce yorum geldi. Hayranları, “Çok güzel ailesiniz” yorumlarında bulundu.

İşte detaylar...

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Magazinin en çok konuşulan çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Magazinin en çok konuşulan çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Biri Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından Burak Özçivit, diğeri güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakan Fahriye Evcen… 

Aşkları 2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde başlamış, 2017 yılında da düğünle evlilikle taçlanmıştı. Çiftin 2019 yılında ilk oğulları Karan, Ocak 2023’te ise ikinci oğulları Kerem dünyaya geldi. Hem özel hayatlarıyla hem kariyerleriyle parmakla gösterilen ikili, şimdi de yaz sezonunu ailece tatile çıkarak açtı.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Osman, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Osman, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.

Dizi boyunca aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Özçivit, yoğun geçen set temposunun ardından soluğu ailesiyle birlikte Londra’da aldı.

Fahriye Evcen’in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı karelerde, eşi Burak Özçivit’in yeni imajı dikkat çekmişti. Dizi gereği uzattığı sakallarını kestiği görülen oyuncunun bu hali gündem olmuştu.

Bu detaylara önceki içeriğimizde detaylıca yer vermiştik.

Şimdi ise sıra Burak Özçivit’te…

Şimdi ise sıra Burak Özçivit’te…

25,5 milyon takipçili Instagram hesabından “Londra 🌏 🐯🐥💙 Aile” notuyla peş peşe yaptığı paylaşımlar büyük ilgi topladı. Hem eşiyle romantik karelere hem de çocuklarıyla geçirdiği tatil anlarına yer veren Özçivit’in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tatillerine geçtiğimiz haftalarda Fransa’nın Colmar ve Strazburg şehirlerini keşfederek başlayan çift, şimdi de Londra sokaklarında ailece keyifli anlar yaşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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