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Öyle Ekimli Kasımlı Değil, Aralıksız Sev Beni: Aşktan Tir Tir Titreyenlerin Dinlemesi Gereken 14 Şarkı

etiket Öyle Ekimli Kasımlı Değil, Aralıksız Sev Beni: Aşktan Tir Tir Titreyenlerin Dinlemesi Gereken 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 23:42

Aşk deyince mantığını bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinleyenleri buraya alalım! Hepimizi mest eden aralık ayına özel hazırladığımız bu şarkıları hep birlikte yeniden hatırlayalım...

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1. Kadebostany - Mind If I Stay

2. Gibran Alcocer - Idea 22

3. JP Saxe - If the World Was Ending ft. Julia Michaels

4. Justin Timberlake - Mirrors

5. ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia

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6. Lewis Capaldi - Someone You Loved

7. Demi Lovato - Tell Me You Love Me

8. Billie Eilish - Ocean Eyes

9. Sam Smith - I'm Not The Only One

10. John Legend - All of Me

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11. Stephen Sanchez - Until I Found You

12. James Arthur - Impossible

13. Coldplay - Yellow

14. Lord Huron - The Night We Met

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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