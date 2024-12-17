Öyle Ekimli Kasımlı Değil, Aralıksız Sev Beni: Aşktan Tir Tir Titreyenlerin Dinlemesi Gereken 14 Şarkı
Öyle Ekimli Kasımlı Değil, Aralıksız Sev Beni: Aşktan Tir Tir Titreyenlerin Dinlemesi Gereken 14 Şarkı
Aşk deyince mantığını bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinleyenleri buraya alalım! Hepimizi mest eden aralık ayına özel hazırladığımız bu şarkıları hep birlikte yeniden hatırlayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kadebostany - Mind If I Stay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gibran Alcocer - Idea 22
3. JP Saxe - If the World Was Ending ft. Julia Michaels
4. Justin Timberlake - Mirrors
5. ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Lewis Capaldi - Someone You Loved
7. Demi Lovato - Tell Me You Love Me
8. Billie Eilish - Ocean Eyes
9. Sam Smith - I'm Not The Only One
10. John Legend - All of Me
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Stephen Sanchez - Until I Found You
12. James Arthur - Impossible
13. Coldplay - Yellow
14. Lord Huron - The Night We Met
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın