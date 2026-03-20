Otoparka Aracını Bırakanlar İçin Kritik Karar: Araçtaki Hasardan Kurum Sorumlu Tutuldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 15:25

KDK, üniversite otoparkında yerinden çıkan mazgal nedeniyle aracında hasar oluşan kişinin zararından, ilgili üniversitenin hukuken sorumlu olduğuna hükmetti. Kurum, idarenin zararı karşılaması gerektiğine karar verdi.

Mağdurun talebini üniversite yönetimi reddetti.

KDK kararına göre, üniversite yerleşkesindeki otoparka aracını park etmek isteyen bir kişinin aracı, yerinden çıkan yağmur suyu mazgalına takılarak zarar gördü.

Olay anına ait görüntüleri temin eden ve araçtaki hasarı fotoğraflayan kişi, otoparkın bakım, denetim ve güvenliğinden sorumlu idarenin altyapı eksikliği nedeniyle oluşan zararı karşılaması talebiyle üniversiteye başvurdu. Ancak üniversite yönetimi, otoparkta herhangi bir altyapı sorunu bulunmadığını ve gerekli kontrollerin zamanında yapıldığını savunarak başvuruyu reddetti.

Kamu Denetçiliği Kurumu "hizmet kusuru" olarak kabul etti.

Başvurucu, düz zeminde normal şekilde ilerlerken mazgalın yerinden çıkmasının sürücü hatasından değil; montaj, sabitleme, bakım ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirterek 10 bin 141 liralık zararının karşılanması için KDK’ye başvurdu.

Olayda üniversitenin “hizmet kusuru” bulunduğuna hükmeden KDK, araçta oluşan zararın giderilmesi amacıyla ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı gönderdi.

KDK, üniversiteyi kusurlu buldu.

KDK kararında, otoparkın üniversite yönetiminin sorumluluğunda olduğu, yağmur suyu mazgalına ilişkin periyodik bakım ve kontrollerin de üniversite tarafından yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, araca zarar veren mazgalın yerinden çıkmasını önleyecek teknik önlemlerin olaydan önce alınmadığı, ayrıca tehlikeye karşı herhangi bir uyarı işaretlemesi de yapılmadığı belirtildi. Bu nedenle üniversitenin “hizmet kusuru” işlediği değerlendirilirken, idari kurum niteliğindeki üniversitenin doğan zarardan hukuken sorumlu olduğu ifade edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
