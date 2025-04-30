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"Osmanlı İmparatorluğu'na Hoş Geldiniz" Tarih Yazacak Prens'in Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!

"Osmanlı İmparatorluğu'na Hoş Geldiniz" Tarih Yazacak Prens'in Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2025 - 13:44

İlk iki sezonuyla gönlümüzde taht kuran Prens, 3. sezonuyla 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak. Gözümüzün yollarda kaldığı ve neler yaşanacağını bir hayli merak ettiğimiz Prens'in 'Osmanlı İmparatorluğu'yla tanışması da bu sezon gerçekleşecek. Fatih Sultan Mehmed'in karşısına çıkan Prens, bakalım ülke sınırlarını genişletebilecek mi?

Tarih onu yazmadığı için o tarih yazmaya karar veren Prens'in yeni sezon fragmanı da sonunda yayınlandı. Gelin, detaylara birlikte bakalım!

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Prens'in 3. sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.

Prens'in 3. sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.

Hemen hemen her sahnesini aklımıza kazıdığımız Prens, gönlümüze kurduğu tahta yeniden oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. Kadınlar çağını izleyeceğimiz dizinin afişinde Anarkhia'nın olmaması dikkat çeken bir detay olurken, başka nelerle karşı karşıya kalacağımız düşüncesi sabırsızlandırıyor.

Detaylar:

Afişin ardından Prens'in 3. sezon fragmanı da yayınlandı.

Afişin ardından Prens'in 3. sezon fragmanı da yayınlandı.

Spartacus göndermesinden Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik'e uzanan yolculukta bizi yine birbirinden eğlenceli olayların beklediği ortada. Ama gülerken karnımıza girecek ağrıların hesabını kimden sorarız bilemiyoruz tabii.

Buyurun fragmana birlikte göz atalım:

Fragmana gelen yorumlarda 'sabırsızlık' kokusu alıyor musunuz siz de?

Fragmana gelen yorumlarda 'sabırsızlık' kokusu alıyor musunuz siz de?
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Umuyoruz ki çabuk gelirsin 9 Mayıs!

Umuyoruz ki çabuk gelirsin 9 Mayıs!
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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