"Osmanlı İmparatorluğu'na Hoş Geldiniz" Tarih Yazacak Prens'in Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!
İlk iki sezonuyla gönlümüzde taht kuran Prens, 3. sezonuyla 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak. Gözümüzün yollarda kaldığı ve neler yaşanacağını bir hayli merak ettiğimiz Prens'in 'Osmanlı İmparatorluğu'yla tanışması da bu sezon gerçekleşecek. Fatih Sultan Mehmed'in karşısına çıkan Prens, bakalım ülke sınırlarını genişletebilecek mi?
Tarih onu yazmadığı için o tarih yazmaya karar veren Prens'in yeni sezon fragmanı da sonunda yayınlandı. Gelin, detaylara birlikte bakalım!
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Prens'in 3. sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.
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Afişin ardından Prens'in 3. sezon fragmanı da yayınlandı.
Buyurun fragmana birlikte göz atalım:
Fragmana gelen yorumlarda 'sabırsızlık' kokusu alıyor musunuz siz de?
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Umuyoruz ki çabuk gelirsin 9 Mayıs!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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