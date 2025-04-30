Yine Birbirinden Harika Yapımlar Karşımızda: Netflix'te Mayıs Ayında Yayınlanacak Dizi ve Filmler Belli Oldu
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1. The Four Seasons - 1 Mayıs
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2. A Man in Full - 2 Mayıs
3. Bir Cumhuriyet Şarkısı - 2 Mayıs
4. Neandertallerin Sırları - 2 Mayıs
5. Çılgın Kahvaltılık - 3 Mayıs
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6. Kimler Geldi Kimler Geçti - 9 Mayıs
7. Gelinin Annesi - 9 Mayıs
8. Bridgerton 3. Sezon 1. Kısım - 16 Mayıs
9. Sen Büyümeye Bak - 23 Mayıs
10. Big Mouth 8. Sezon - 23 Mayıs
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11. Atlas - 24 Mayıs
12. My Oni Girl - 24 Mayıs
13. Eric - 30 Mayıs
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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