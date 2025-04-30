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Yine Birbirinden Harika Yapımlar Karşımızda: Netflix'te Mayıs Ayında Yayınlanacak Dizi ve Filmler Belli Oldu

Yine Birbirinden Harika Yapımlar Karşımızda: Netflix'te Mayıs Ayında Yayınlanacak Dizi ve Filmler Belli Oldu

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2025 - 08:01

Netflix mayıs ayında da bomba gibi geliyor. Severek ve beğenerek izlediğimiz tüm yapımların ardından mayıs ayında da Netflix'e birbirinden güzel dizi ve filmler geliyor. 

Sizler için bu ay Netflix kütüphanesine eklenecek dizi ve filmleri listeledik!

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1. The Four Seasons - 1 Mayıs

1. The Four Seasons - 1 Mayıs

Evlilikleri ve arkadaşlıklarıyla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalan üç çifte odaklanan Dört Mevsim (The Four Seasons), komedi ve dramı bir araya getiren Amerikan dizisidir. Alan Alda'nın filminden esinlenilerek yapılan dizi, herhangi bir ilişkide zamanın geçmesiyle ortaya çıkan zorluklara modern bir yorum getiriyor.

2. A Man in Full - 2 Mayıs

2. A Man in Full - 2 Mayıs

A Man in Full, zengin bir iş insanı olan Charlie Croker’ın iflasla yüzleşmesiyle başlayan sürükleyici bir hikâye. Atlanta’nın yüksek sosyetesinden güç savaşlarına, politik hesaplara kadar her şeyi gözler önüne seriyor. Karakterlerin çatışmaları ve karizmatik oyunculuklar sayesinde diziyi bir günde bitirebilirsiniz.

3. Bir Cumhuriyet Şarkısı - 2 Mayıs

3. Bir Cumhuriyet Şarkısı - 2 Mayıs

Cumhuriyet’in ilk yıllarında geçen bu film, gençlerin umutlarını, müziğin birleştirici gücünü ve Atatürk’ün ilham verici etkisini sıcacık bir dille anlatıyor.  Film, Ankara Radyosu'nun ilk yıllarındaki idealist müzisyenlerin hikâyesiyle bizi hem geçmişin coşkusuna hem de bireysel mücadelelerine ortak ediyor. Sıcak bir atmosferde ilerleyen hikâye, tarih ve sanatın kesiştiği noktada içten bir saygı duruşu niteliğinde.

4. Neandertallerin Sırları - 2 Mayıs

4. Neandertallerin Sırları - 2 Mayıs

Bilimsel bulgularla harmanlanan anlatımı sayesinde, Neandertallerin aslında sadece ilkel insanlar değil; duygu, kültür ve beceri sahibi varlıklar olduğunu gözler önüne seriyor. İzlemeyi planlayanlar için şimdiden söyleyeyim: Bu belgesel, insanlık tarihine bakışınızı değiştirebilir.

5. Çılgın Kahvaltılık - 3 Mayıs

5. Çılgın Kahvaltılık - 3 Mayıs

Çılgın Kahvaltılık, bildiğimiz kahvaltı rutinini ters yüz edip sofraya eğlence katıyor. Renkli sunumlar, şaşırtıcı lezzet kombinasyonları ve her bölümde izleyiciyi gülümseten enerjisiyle dikkat çekiyor. Güne sıradan başlamayı sevmeyenler için birebir!

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6. Kimler Geldi Kimler Geçti - 9 Mayıs

6. Kimler Geldi Kimler Geçti - 9 Mayıs

Kimler Geldi Kimler Geçti, kalbi kırık avukat Leyla’nın eski sevgililer evreninde çıktığı eğlenceli ama duygusal bir keşif yolculuğunu anlatıyor. Modern ilişkiler, flört uygulamaları ve kadın dayanışması üzerine kurulu bu hikâye, hem kahkaha attırıyor hem de 'ben de böyle hissetmiştim' dedirtiyor. Serenay Sarıkaya’nın enerjisiyle parlayan dizi, izleyiciye hem hafif hem de içten bir romantik komedi vadediyor.

7. Gelinin Annesi - 9 Mayıs

7. Gelinin Annesi - 9 Mayıs

Mother of the Bride, kızının tropik adada yapılacak düğün hazırlıkları için yola çıkan bekar bir annenin, damadın babasının eski sevgilisi çıkmasıyla gelişen tatlı kaotik olayları konu alıyor. Komedi ve romantizmi harmanlayan film, ikinci baharlara ve tesadüflere dair sıcacık bir hikâye sunuyor. Brooke Shields ve Benjamin Bratt’ın uyumu ise bu keyifli yaz filmine ekstra bir tat katıyor.

8. Bridgerton 3. Sezon 1. Kısım - 16 Mayıs

8. Bridgerton 3. Sezon 1. Kısım - 16 Mayıs

Bridgerton, 19. yüzyılın Londra’sında geçen, aşk, ihanet ve entrikanın iç içe geçtiği renkli bir dönemi gözler önüne seriyor. Ailenin güçlü bağları, toplumsal normlarla yüzleşme ve romantizmin derinliklerine inmeyi sevenler için mükemmel bir izleme deneyimi sunuyor. Hem kostümleriyle hem de karakter dinamikleriyle izleyiciyi büyüleyen bu dizi, her bölümde yeni sırlar ve kalp çarpıntıları vaat ediyor.

9. Sen Büyümeye Bak - 23 Mayıs

9. Sen Büyümeye Bak - 23 Mayıs

Sen Büyümeye Bak, 30'larında hayatını ve işini sorgulayan, henüz olgunlaşmamış bir kadının, çocuk sahibi olma kararını verdikten sonra yaşadığı değişimi konu alıyor. Film, yetişkinliğe adım atarken karşılaşılan zorlukları ve bu süreçteki komik, duygusal anları başarılı bir şekilde birleştiriyor. Hem güldüren hem de düşündüren bu hikâye, izleyicilere büyümenin zorluklarını ama aynı zamanda güzelliklerini de hatırlatıyor.

10. Big Mouth 8. Sezon - 23 Mayıs

10. Big Mouth 8. Sezon - 23 Mayıs

Big Mouth, ergenliğin karmaşık dünyasında kaybolmuş gençlerin, cinsel kimliklerini ve duygusal dünyalarını keşfederken yaşadıkları komik ve bazen de rahatsız edici anları mizahi bir dille ele alıyor. Dizi, gerçekçi ve cesur bir şekilde ergenliğin getirdiği zorluklara dokunurken, animasyonun sınırsız sınırlarıyla izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunuyor. Her bölümde izleyiciyi gülümsetirken, aynı zamanda yetişkinliğe doğru adım atarken yaşanan zorlukları da derinlemesine keşfetiyor.

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11. Atlas - 24 Mayıs

11. Atlas - 24 Mayıs

Atlas, Jennifer Lopez'in canlandırdığı Atlas Shepherd karakterinin, yapay zekaya duyduğu derin güvensizliğe rağmen, insanlığı kurtarmak için bir yapay zekâ robotu olan Smith ile iş birliği yapmaya zorlandığı bir bilim kurgu aksiyon filmi. Film, insan ve yapay zekâ arasındaki güven ve iş birliği temasını işlerken, Atlas'ın kişisel dönüşümüne de odaklanıyor. Görsel açıdan etkileyici olan yapım, izleyicilere aksiyon dolu bir macera sunuyor.

12. My Oni Girl - 24 Mayıs

12. My Oni Girl - 24 Mayıs

My Oni Girl, içe kapanık bir lise öğrencisi olan Hiiragi'nin, annesini arayan neşeli ve asi bir oni (şeytan) kızıyla tanışarak çıktığı fantastik bir yolculuğu anlatıyor. Film, gizemli kış manzaraları ve mitolojik öğelerle bezenmiş, duygusal derinliği olan bir anime deneyimi sunuyor. Studio Colorido'nun imzasını taşıyan bu yapım, izleyicilere hem görsel hem de duygusal açıdan zengin bir hikâye vadediyor.​

13. Eric - 30 Mayıs

13. Eric - 30 Mayıs

Eric, 1980'ler New York'unda, oğlu Edgar'ın kaybolmasının ardından, kaybolan çocuğunu bulmaya çalışan bir baba ve azimli bir dedektifin hikâyesini anlatıyor. Vincent, çocuk programı yapımcısı olarak, oğlunun çizdiği mavi bir kukla olan Eric'i gerçeğe dönüştürerek oğlunu geri getirmeye çalışıyor. Dizi, kaybolan bir çocuğun peşindeki baba ile dedektifin, kendi içsel canavarlarıyla yüzleşerek, kaybolan çocuğu arayışlarını konu alıyor.​

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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