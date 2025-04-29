Çocukluğunu ve Çocukluğundaki Favori Filmlerini Paylaşıp Gözlerden Kalpler Çıkaran Sinemaseverler
Hepimizin hayatında unutamadığı filmler vardır. Özellikle çocukluk çağında izlediğimiz filmler ayrı bir yer tutar. X'te bir kullanıcı da bunu göz önünde bulundurarak takipçilerinden çocukluk fotoğraflarını ve o dönemki favori filmlerini kendisiyle paylaşmalarını istedi. Bu içerik biraz duygusal hissettirebilir, baştan uyaralım...
Kaynak: @imsasquatch0
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Çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerin hepimiz için ayrı bir yeri vardır.
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X'te @imsasquatch0 adlı kullanıcı, önce kendi fotoğrafını paylaştı ve favori filmini paylaştı.
1. Tutenstein
2. Hay
3. Teenage Mutant Ninja Turtles
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4. Ratatuy
5. Barbie Prenses Okulu
6. Robinson Ailesi
7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
8. Arthur
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9. Tom ve Jerry
10. Bir Böceğin Yaşamı
11. Neşeli Ayaklar
12. Aslan Kral
13. Arkadaşım Tilki
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14. Cedric
15. Charlie'nin Çikolata Fabrikası
16. Buz Devri
17. Spirit
18. Coraline
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19. Peter Pan
20. Powerpuff Girls
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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