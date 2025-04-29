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Çocukluğunu ve Çocukluğundaki Favori Filmlerini Paylaşıp Gözlerden Kalpler Çıkaran Sinemaseverler

Çocukluğunu ve Çocukluğundaki Favori Filmlerini Paylaşıp Gözlerden Kalpler Çıkaran Sinemaseverler

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 23:16

Hepimizin hayatında unutamadığı filmler vardır. Özellikle çocukluk çağında izlediğimiz filmler ayrı bir yer tutar. X'te bir kullanıcı da bunu göz önünde bulundurarak takipçilerinden çocukluk fotoğraflarını ve o dönemki favori filmlerini kendisiyle paylaşmalarını istedi. Bu içerik biraz duygusal hissettirebilir, baştan uyaralım...

Kaynak: @imsasquatch0

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Çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerin hepimiz için ayrı bir yeri vardır.

Çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerin hepimiz için ayrı bir yeri vardır.

O dönem izlerken büyük keyif aldığımız yapımlar, çoğu zaman hayatımızda ayrı bir yer tutar ve defalarca kez izlesek de hiç sıkılmayız. Bir X kullanıcısı da bu durumu bilerek takipçilerinden çocukluk fotoğraflarını ve o dönemki favori filmlerini kendisiyle paylaşmasını istedi. 

Ben başlamış olayım, Harry Potter ve Felsefe Taşı hala en sevdiğim filmdir 😍

X'te @imsasquatch0 adlı kullanıcı, önce kendi fotoğrafını paylaştı ve favori filmini paylaştı.

X'te @imsasquatch0 adlı kullanıcı, önce kendi fotoğrafını paylaştı ve favori filmini paylaştı.
twitter.com

Gördüğünüz gibi kendisinin favori filmi Wall-E'ymiş. Bakalım takipçileri neler paylaşmış?

1. Tutenstein

1. Tutenstein
1. Tutenstein

@mutlakabaska

2. Hay

2. Hay
2. Hay

@bonnesoirelliot

3. Teenage Mutant Ninja Turtles

3. Teenage Mutant Ninja Turtles
3. Teenage Mutant Ninja Turtles

@aralik34

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4. Ratatuy

4. Ratatuy
4. Ratatuy

@zeynepsudezcn

5. Barbie Prenses Okulu

5. Barbie Prenses Okulu
5. Barbie Prenses Okulu

@tnkxhyt

6. Robinson Ailesi

6. Robinson Ailesi
6. Robinson Ailesi

@naptimkinew

7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
7. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

@zimayli

8. Arthur

8. Arthur
8. Arthur

@ssadeceru

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9. Tom ve Jerry

9. Tom ve Jerry
9. Tom ve Jerry

@meliiiisssssss

10. Bir Böceğin Yaşamı

10. Bir Böceğin Yaşamı
10. Bir Böceğin Yaşamı

@3beyazdanbiri

11. Neşeli Ayaklar

11. Neşeli Ayaklar
11. Neşeli Ayaklar

@terapidir

12. Aslan Kral

12. Aslan Kral
12. Aslan Kral

@Gonullelif

13. Arkadaşım Tilki

13. Arkadaşım Tilki
13. Arkadaşım Tilki

@ratramelzo

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14. Cedric

14. Cedric
14. Cedric

@alisaidasal

15. Charlie'nin Çikolata Fabrikası

15. Charlie'nin Çikolata Fabrikası
15. Charlie'nin Çikolata Fabrikası

@anonsunniyye

16. Buz Devri

16. Buz Devri
16. Buz Devri

@miillteea

17. Spirit

17. Spirit
17. Spirit

@irematlii

18. Coraline

18. Coraline
18. Coraline

@nogaslightingg

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19. Peter Pan

19. Peter Pan
19. Peter Pan

@laysfirindan07

20. Powerpuff Girls

20. Powerpuff Girls
20. Powerpuff Girls

@nosvemoos

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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