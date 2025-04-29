Çocukluğunu ve Çocukluğundaki Favori Filmlerini Paylaşıp Gözlerden Kalpler Çıkaran Sinemaseverler

O dönem izlerken büyük keyif aldığımız yapımlar, çoğu zaman hayatımızda ayrı bir yer tutar ve defalarca kez izlesek de hiç sıkılmayız. Bir X kullanıcısı da bu durumu bilerek takipçilerinden çocukluk fotoğraflarını ve o dönemki favori filmlerini kendisiyle paylaşmasını istedi.

Ben başlamış olayım, Harry Potter ve Felsefe Taşı hala en sevdiğim filmdir 😍