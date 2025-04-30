Dizi Sektöründen Sonra Sinema da Zorda: Filmler Birer Birer İptal Ediliyor!
Yılbaşı ve bayramların ardından dizilerin birer hafta yayınlanmaması normal karşılanıyordu. Ancak özellikle 2024-2025 sezonunda dizilerin 'tatil'leri uzamış, bu süreç 2-3 haftayı bulmuştu. Reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle birer birer iptal edilen dizilerin ardından bir haber de sinema sektöründen geldi. Gişelerdeki düşüş beyazperdeye yansıdı ve yeni film projeleri iptal edilirken tamamlanmış filmler de vizyona konulmamaya başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Murat Öztekin
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Yerli diziler bu sezon sık sık reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle iptal edilmişti.
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Ketche lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç’ın yöneteceği, Barış Manço’nun hayatının anlatılacağı film projesi iptal edildi.
Yapımcı Ahmet Edebali, beyazperdedeki durumu değerlendirdi.
Yönetmen Ahmet Sönmez de benzer açıklamalarda bulundu:
Tüm bu değerlendirmeler göz önüne alındığında, sinema sektörünün de kısır döngüye girdiğini söyleyebiliriz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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