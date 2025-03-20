onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Osman Sınav'ın Dizi Sürelerinin Uzamasına Etkisi: Kurtlar Vadisi'yle Dizi Formatlarını Değiştirdi!

Osman Sınav'ın Dizi Sürelerinin Uzamasına Etkisi: Kurtlar Vadisi'yle Dizi Formatlarını Değiştirdi!

Kurtlar Vadisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.03.2025 - 18:07

Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, Osman Sınav'la devleşen dizilerden yalnızca biriydi. 2003 yılında yayın hayatına başlayan dizi uzun bir süre popülerliğini korudu. Hatta bu konuda hala neredeyse aynı etkiyi gösterdiğini söyleyebiliriz. Devam niteliğinde çekilen dizilerde de aynı başarıyı yakalasa da ilk 97 bölümünün yerinin ayrı olduğunu söyleyebiliriz.

Yayınlandığı dönem pek çok kafede yeni bölümünün izleyiciye izletildiği dizinin Türk televizyonlarına etkisi de büyük. 'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla yayınlanan Kurtlar Vadisi hem benzer tarzda pek çok dizinin yayınlanmasını sağladı hem de az kişinin bildiği ve etkisi günümüzde de süren bir değişikliğe yol açtı. Dizinin ilk 55 bölümünün yönetmenliğini üstlenen Osman Sınav aracılığıyla yerli dizilerin süresi de uzadı. 

Osman Sınav'ın hayatını kaybetmesinin ardından geriye eserleri ve Türk televizyonlarına etkisi kaldı. Süreler nasıl değişti, gelin birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, ilk bölümüyle 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayınlandı.

Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, ilk bölümüyle 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayınlandı.

'Bu bir mafya dizisidir.' sloganıyla ekranlara gelen dizi, Türk televizyonlarında bambaşka bir çığır açtı. Perşembe akşamları reytinglerin zirvesinde yer alan dizi, ilk 3 sezonuyla Show TV'de yayınlanmasının ardından 4. sezonunda 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer oldu.

Kurtlar Vadisi denince akla ilk olarak 97 bölüm gelir.

Kurtlar Vadisi denince akla ilk olarak 97 bölüm gelir.

Polat Alemdar'ın yanı sıra Süleyman Çakır, Aslan Akbey, Seyfo Dayı, Elif Eylül gibi önemli karakterlerin yer aldığı 97 bölüm, Kurtlar Vadisi'ni yakından takip edenler için ayrı öneme sahiptir. 

Dizinin 2005 yılında final yapmasının ardından Kurtlar Vadisi Irak filmi çekildi, ardından 2007 yılında Kurtlar Vadisi Terör dizisi yayınlandı. Ancak birkaç bölümün ardından final yaptı. Daha sonra 2007-2011 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandı. Bu süreçte Kurtlar Vadisi Gladio, Filistin ve son olarak da Vatan filmleri izleyiciyle buluştu.

Dizinin Türk televizyonlarında tartışılmaz bir etkisi oldu. Mafya dizilerinin artmasının yanı sıra dizi-film sektörüne geliştirilen karakterler açısından fikir oldu.

Dizinin Türk televizyonlarında tartışılmaz bir etkisi oldu. Mafya dizilerinin artmasının yanı sıra dizi-film sektörüne geliştirilen karakterler açısından fikir oldu.
www.akittv.com.tr

Benzer pek çok dizi ve film yapılsa da Kurtlar Vadisi'nin yerini tutamadı. Kafelerde yeni bölümleri yayınlanan kaç diziden bahsedebiliriz ki? Karakterler açısından da pek çok diziye yol gösteren Kurtlar Vadisi'nin asıl etkisi, ilk 55 bölümünü yöneten Osman Sınav'la birlikte oldu.

Hayatını kaybederek herkesi yasa boğan Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'yle birlikte yerli dizilerin sürelerinin uzamasına yol açtı.

Hayatını kaybederek herkesi yasa boğan Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'yle birlikte yerli dizilerin sürelerinin uzamasına yol açtı.

Kurtlar Vadisi ilk başta diğer her dizi gibi 90 dakika yayınlanıyordu. Hatta bundan önceki süreçte dizilerin 45-60 dakikalık bölümlerine de çok kez şahit oluyorduk. Osman Sınav yüksek reytinglerin ardından Kurtlar Vadisi'ne 50 dakikalık özet koydu ve reytinglerde Vadi'nin en büyük rakibi de bu özetler oldu.

İzlenme rekorları kıran dizinin özetiyle yeni bölümünün toplamının 140 dakika olması zamanla  2,5-3 saatlik dizilerin oluşmasının yolunu açtı. Yani şimdilerde bir diziyi yaklaşık 3 saat izlememizin yolunu açan kişi Osman Sınav'dı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın