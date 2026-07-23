Oscar Wilde: Londra’nın En Parlak Adamıydı, On Beş Haftada Her Şeyini Kaybetti

Bosie'nin babası, Marki Queensberry adında sert, kavgacı, öfkeli bir adamdı. Oğlunun Wilde'la ilişkisinden nefret ediyordu ve bunu bitirmek için elinden geleni yapıyordu. Sonunda bir gün Wilde'ın kulübüne gitti ve arkasına bir not bıraktı. O notta Wilde'ı, üstü kapalı bir dille, eşcinsellikle suçluyordu.

Wilde burada bir seçim yapabilirdi. Notu görmezden gelebilir, sessiz kalabilir, hatta ülkeyi terk edebilirdi. Arkadaşları tam da bunu söyledi: 'Bunu büyütme, üstüne gitme.' Ama Wilde dinlemedi. Gururu ağır bastı ve Queensberry'ye hakaret davası açtı.

Bu, hayatının en büyük hatasıydı.

Çünkü o dönemin yasalarına göre Queensberry kendini tek bir şekilde kurtarabilirdi: Söylediğinin doğru olduğunu kanıtlayarak. Yani Wilde mahkemeye 'bu adam bana iftira attı' demek için çıkmıştı, ama Queensberry'nin avukatları işi tersine çevirdi. Wilde'ın özel hayatını araştırdılar, tanıklar buldular, mektupları ortaya döktüler. Wilde kendini savunmak için kürsüye çıktığında, keskin zekâsı bu kez ona ihanet etti. Espri yapmaya, laf cambazlığı yapmaya çalıştı, ama mahkeme bir tiyatro sahnesi değildi. Attığı her esprili taş, kendi ayağına düştü.

Sonunda Wilde davayı geri çekmek zorunda kaldı. Ama artık çok geçti. Mahkemede ortaya çıkan onca delil, bu kez devletin onu hedef almasına yetti. Davacıyken bir anda sanık oluverdi. Aynı gün tutuklanması için emir çıktı.

Arkadaşları son bir kez onu uyardı: 'Hemen bir tekneye atla, Fransa'ya kaç.' Kapı hâlâ aralıktı, kaçabilirdi. Ama Wilde yerinden kımıldamadı. Bir otel odasında oturdu ve sadece şunu söyledi: 'Tren çoktan gitti. Artık çok geç.' Belki gerçekten kaçamayacak kadar yorgundu, belki de kaderine razı olmuştu.

25 Mayıs 1895'te Oscar Wilde, ağır edepsizlik suçundan iki yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yasanın verebileceği en yüksek cezaydı bu.

Ve o gösterişli, zarif, sözleri dilden dile dolaşan adam, kendini Reading Hapishanesi'nde buldu. Günde yirmi üç saat hücresinde kapalı kalıyordu. Ağır işlerde çalıştırılıyor, eski halatları saatlerce elleriyle lif lif ayıklıyordu. Bir zamanlar Londra'nın en zarif salonlarında ağırlanan adamın elleri artık kanıyordu. Sağlığı hızla bozuldu. Ama en çok da içi kırıldı.

Yine de o hücrede, tükenmiş hâldeyken, hayatının en derin metinlerinden birini yazdı. Bosie'ye hitaben kaleme aldığı upuzun bir mektuptu bu; adı 'De Profundis', yani 'derinliklerden'. O mektupta öfke de vardı, pişmanlık da, sevgi de. Bir zamanlar yalnızca güzelliğe ve hazza tapan adam, artık acıyı ve anlamı konuşuyordu.

1897'de hapisten çıktığında Oscar Wilde bitmişti. Parası yoktu, itibarı yoktu, sağlığı yoktu. Karısı çocuklarını alıp uzaklaşmış, ailenin soyadını bile değiştirmişti. İngiltere onu istemiyordu. O da kalkıp Fransa'ya gitti ve bir daha memleketine dönmedi.