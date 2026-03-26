article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Open AI, ChatGPT İçin Geliştirdiği Yetişkin Modunu Rafa Kaldırma Kararı Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.03.2026 - 17:39

İddialara göre OpenAI, ChatGPT için planladığı “yetişkin modu” özelliğini, çalışanlar ve yatırımcılardan gelen eleştiriler sonrası süresiz olarak askıya aldı. Sora uygulamasının kapatılmasının ardından alınan bu kararın, şirketin ana ürünlerine yoğunlaşma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak - Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Yetişkin modu askıya alındı.

Yapay zeka alanında son dönemde Sora uygulamasını kapatma kararıyla gündeme gelen OpenAI, bu kez ChatGPT için planlanan “yetişkin modu” konusunda geri adım attı.

The Verge’ün haberine göre şirket, temel ürünlerine yeniden odaklanma stratejisi doğrultusunda, cinsel içerik barındırması planlanan bu özelliği süresiz olarak askıya aldı.

"Toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir"

Financial Times’ın haberine göre, söz konusu “yetişkin modu” özelliği; yapay zekâ içeriklerinin toplum üzerindeki olası olumsuz etkilerine dair kaygılar nedeniyle, çalışanlar ve yatırımcılardan gelen tepkilerin ardından süresiz olarak askıya alındı.

Bu kararın, OpenAI’ın metinden videoya üretim yapan platformu Sora’yı iptal etmesinin hemen sonrasında gelmesi dikkat çekti.

Çocukların güvenliği tehlikeye girebilir.

Financial Times’ın aktardığına göre OpenAI, nihai kararı vermeden önce yetişkin içerikli sohbetlerin ve kullanıcılarla kurulan duygusal bağların uzun vadeli etkilerini incelemek için daha fazla zaman ayırmayı planlıyor.

Öte yandan The Wall Street Journal da geçtiğimiz hafta, söz konusu özelliğin içerik denetimi ve çocukların korunmasına yönelik şirket içindeki kaygılar nedeniyle ertelendiğini yazmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın