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Onedio'nun Yepyeni Oyunu "Bilgeç" Seni Bekliyor: Kelime Bilgini Test Et, Doyasıya Eğlen!

Onedio'nun Yepyeni Oyunu "Bilgeç" Seni Bekliyor: Kelime Bilgini Test Et, Doyasıya Eğlen!

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 14:34
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Oynayan herkesin seveceği Bilgeç'le tanışmaya hazır mısın?

Onedio'nun en yeni oyunu Bilgeç, hem arkadaş gruplarıyla bir arada eğlenmek isteyenleri hem de tek başına genel kültürünü ve kelime bilgisini test etmek isteyenleri eğlenceye çağırıyor. Popüler grup oyunlarından aşina olduğumuz 'Tabu' veya 'Anlat Bakalım' gibi konseptleri modern, dijital ve hızlı bir formatta sunan Bilgeç, dinamik bir mobil/web kelime-tahmin oyunu!

İşte Bilgeç'e dair merak edilen her şey.

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Onedio'nun yeni kelime çılgınlığı: Bilgeç!

Onedio'nun yeni kelime çılgınlığı: Bilgeç!

Sence yasaklı kelimelere takılmadan kaç puan toplayabilirsin? 

Bilgeç, temel olarak kelime dağarcığınıza, hızlı düşünme yeteneğinize ve genel kültürünüze dayanan bir oyun. Burada amaç, yasaklı kelimelere takılmadan doğru olan kelimeyi bulmak.

Oyunu istersen iki farklı şekilde oynayabilirsin!

  • Takımca veya Tek Kişilik: Oyunu isterseniz arkadaş ortamlarında buluştuğunuzda 'Takımca' modunda seçerek rekabetçi bir parti oyununa dönüştürebilir, isterseniz de 'Tek Kişilik' modda kendi bilginizi sınayabilirsiniz.

  • Arkadaşlara Meydan Okuma: Takımları belirledikten sonra, ekrana gelen kelimeleri belirli kurallar çerçevesinde (yasaklı kelimeleri kullanmadan veya hızlıca tanımlayarak) takım arkadaşlarınıza anlatmaya çalışırsınız.

Merak etme, herkesin ilgi alanına hitap eden zengin bir kategori havuzu var.

Merak etme, herkesin ilgi alanına hitap eden zengin bir kategori havuzu var.

Bilgeç'te yer alan başlıca kategoriler şunlar:

  • Genel Karışık: Her telden kelimenin yer aldığı, genel kültürüne güvenenlerin favorisi.

  • Profesyonel Sporlar: Spor dünyasından terimler, sporcular ve kulüpler.

  • Film & Dizi: Sinefiller ve popüler kültür takipçileri için harika bir test alanı.

  • Gurme Lezzetler: Yemek kültürü, dünya mutfakları ve lezzet dünyasına dair kelimeler.

Uygulamaya özel toplam 15 farklı kategori var: Müzik, hayvanlar, meslekler, ülkeler, ünlüler... Bu kategorilere çocuklarda da eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Peki Bilgeç nasıl oynanır?

Peki Bilgeç nasıl oynanır?

Bilgeç iki takımla oynanır. Kurulumda takım adlarını, tur süresini, pas hakkını ve hedef puanı seçersin.

Sıra bir takımdayken o takımdan biri telefona bakar: kartta anlatılacak kelime ve altında yasaklı kelimeler listelenir. Amacın, yasaklıları söylemeden takım arkadaşlarının ana kelimeyi tahmin etmesini sağlamak.

Dilersen, oyunu tek kişilik de oynayabilir ve bu kez sadece yasaklı kelimeleri görerek ana kelimeyi bulmaya çalışabilirsin. Belirli süre içinde kaç kelimeyi doğru tahmin ettiğin sayılır. Yazım hatası toleransı sayesinde yakın tahminler de kabul edilir. Pas butonuyla kelimeyi atlayıp cevabını görebilirsin. 

Ev partilerinde, arkadaş buluşmalarında veya canınız sıkıldığında oynayacak kaliteli bir oyun arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Kelime bilgisine güvenenleri ve 'Ben dünyayı anlatırım' diyenleri böyle alalım. Arkadaşlarına meydan okumaya hazır mısın? 🎯

👉 Hemen oyna

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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