Onedio'nun Yepyeni Oyunu "Bilgeç" Seni Bekliyor: Kelime Bilgini Test Et, Doyasıya Eğlen!

Bilgeç iki takımla oynanır. Kurulumda takım adlarını, tur süresini, pas hakkını ve hedef puanı seçersin.

Sıra bir takımdayken o takımdan biri telefona bakar: kartta anlatılacak kelime ve altında yasaklı kelimeler listelenir. Amacın, yasaklıları söylemeden takım arkadaşlarının ana kelimeyi tahmin etmesini sağlamak.

Dilersen, oyunu tek kişilik de oynayabilir ve bu kez sadece yasaklı kelimeleri görerek ana kelimeyi bulmaya çalışabilirsin. Belirli süre içinde kaç kelimeyi doğru tahmin ettiğin sayılır. Yazım hatası toleransı sayesinde yakın tahminler de kabul edilir. Pas butonuyla kelimeyi atlayıp cevabını görebilirsin.

Ev partilerinde, arkadaş buluşmalarında veya canınız sıkıldığında oynayacak kaliteli bir oyun arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Kelime bilgisine güvenenleri ve 'Ben dünyayı anlatırım' diyenleri böyle alalım. Arkadaşlarına meydan okumaya hazır mısın? 🎯

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