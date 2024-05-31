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On Parmağında On Marifet: Miley Cyrus'un Vokal Yeteneğini Adeta Gözümüze Soktuğu 15 Performansı

etiket On Parmağında On Marifet: Miley Cyrus'un Vokal Yeteneğini Adeta Gözümüze Soktuğu 15 Performansı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 16:01

Hem oyuncu hem de star! Miley Cyrus'un vokal yetenğine bizleri hayran bırakan performanslarından bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeer!

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1. Miley Cyrus - Never Be Me

2. Miley Cyrus - Malibu

3. Miley Cyrus - Week Without You

4. Mark Ronson & Miley Cyrus - No Tears Left To Cry

5. Miley Cyrus - Bad Mood

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6. Mark Ronson - Nothing Breaks Like A Heart ft. Miley Cyrus

7. Miley Cyrus - Believe

8. Miley Cyrus - Black Dog

9. Miley Cyrus - Wrecking Ball

10. Miley Cyrus Covers - Doll Parts

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11. Miley Cyrus - Slide Away

12. Miley Cyrus - Psycho Killer

13. Pharrell Williams & Miley Cyrus - Happy

14. Miley Cyrus - Wish You Were Here

15. Miley Cyrus - 50 Ways to Leave Your Lover

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