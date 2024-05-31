On Parmağında On Marifet: Miley Cyrus'un Vokal Yeteneğini Adeta Gözümüze Soktuğu 15 Performansı
On Parmağında On Marifet: Miley Cyrus'un Vokal Yeteneğini Adeta Gözümüze Soktuğu 15 Performansı
Hem oyuncu hem de star! Miley Cyrus'un vokal yetenğine bizleri hayran bırakan performanslarından bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeer!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Miley Cyrus - Never Be Me
2. Miley Cyrus - Malibu
3. Miley Cyrus - Week Without You
4. Mark Ronson & Miley Cyrus - No Tears Left To Cry
5. Miley Cyrus - Bad Mood
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Mark Ronson - Nothing Breaks Like A Heart ft. Miley Cyrus
7. Miley Cyrus - Believe
8. Miley Cyrus - Black Dog
9. Miley Cyrus - Wrecking Ball
10. Miley Cyrus Covers - Doll Parts
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın