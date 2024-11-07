Old School Rap: Kaliteli Rap'in Adresi SEFYU'nun En İyi 14 Şarkısı
Old School Rap: Kaliteli Rap'in Adresi SEFYU'nun En İyi 14 Şarkısı
Tam adıyla Youssef Soukouna Senegal asıllı Fransız rapçi. 2000'li yıllarda tanıştığımız Seyfu'yu tanımayanlarla tanıştıralım!
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1. SEFYU - Molotov 4
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2. SEFYU - Turbo
3. SEFYU - Suis-je Le Gardien De Mon Frère?
4. SEFYU - Senegal Ruskov
5. SEFYU - L'lnsecurite
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6. SEFYU - 5 Minutes
7. SEFYU - La Vie Qui Va Avec ft. Kuamen
8. SEFYU - En Noir Et Blanc
9. SEFYU - Mon Public
10. SEFYU - La Legende
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