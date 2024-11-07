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Old School Rap: Kaliteli Rap'in Adresi SEFYU'nun En İyi 14 Şarkısı

etiket Old School Rap: Kaliteli Rap'in Adresi SEFYU'nun En İyi 14 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 00:08

Tam adıyla Youssef Soukouna Senegal asıllı Fransız rapçi. 2000'li yıllarda tanıştığımız Seyfu'yu tanımayanlarla tanıştıralım!

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1. SEFYU - Molotov 4

2. SEFYU - Turbo

3. SEFYU - Suis-je Le Gardien De Mon Frère?

4. SEFYU - Senegal Ruskov

5. SEFYU - L'lnsecurite

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6. SEFYU - 5 Minutes

7. SEFYU - La Vie Qui Va Avec ft. Kuamen

8. SEFYU - En Noir Et Blanc

9. SEFYU - Mon Public

10. SEFYU - La Legende

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11. SEFYU - Dur

12. SEFYU - BACKTOBACK

13. SEFYU - PLUS +

14. SEFYU - Vis Ma Vie ft. Sana

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