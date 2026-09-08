Okuryazarlığın Yeni Çağı: Bizi Kim Okuyor?

Bilginin sınırlı kaynaklardan edinildiği dönemlerde öğretmen, öğrencinin bilgiye ulaşmasındaki en önemli aracı konumundaydı; bugün ise öğrenci, dünyanın farklı yerlerindeki bilgi kaynaklarına birkaç saniye içerisinde ulaşabiliyor. Bu nedenle öğretmenin değeri, yalnızca bilgiyi aktarma kapasitesi üzerinden değerlendirilemeyecek kadar geniş bir anlam kazanıyor. Öğretmenin asıl gücü; öğrencinin karşılaştığı bilgiyi değerlendirmesine, farklı kaynaklar arasında bağlantı kurmasına, doğru soruları oluşturmasına, düşüncesini gerekçelendirmesine ve gerektiğinde kendi kanaatini yeniden yapılandırmasına rehberlik edebilmesinde ortaya çıkıyor.
Böyle bir eğitim anlayışı, öğrenciyi bilgiyle donatmanın yanında onun zihinsel bağımsızlığını da güçlendirmeyi amaçlıyor.
Çünkü dijital çağda bireyin karşısındaki en büyük risklerden biri bilgi eksikliği kadar, sürekli ve yoğun bir bilgi akışı içerisinde kendi düşünsel yönünü kaybetme ihtimalidir. Kişiselleştirilmiş içeriklerin giderek daha güçlü hale geldiği, yapay zekânın bilgi üretim süreçlerine doğrudan dahil olduğu ve dijital platformların kullanıcı davranışlarını her geçen gün daha ayrıntılı biçimde analiz ettiği bir dünyada, eleştirel düşünme artık yalnızca akademik bir beceri olarak değerlendirilemeyecek kadar yaşamsal bir nitelik taşıyor.
Bu nedenle çocuklara geleceği hazırlarken onların yalnızca teknoloji kullanabilen bireyler olmalarını hedeflemek yeterli olmayacaktır.
Teknolojiyi kullanırken teknolojinin kendisini de sorgulayabilen, bilgiye ulaşırken bilginin kaynağını değerlendirebilen, bir içerikle karşılaştığında o içeriğin hangi amaçla üretildiğini düşünebilen ve kendi kararlarını dijital dünyanın sunduğu hazır seçenekler arasından otomatik biçimde seçmek yerine bilinçli bir muhakeme sürecinin sonucunda oluşturabilen bireyler yetiştirmek, eğitimin temel sorumluluklarından biri haline geliyor.
8 Eylül Dünya Okuryazarlık Günü bu nedenle eğitimciler, akademisyenler, ebeveynler ve politika yapıcılar açısından yalnızca okuma yazma becerisinin önemini hatırlatan sembolik bir gün olarak değerlendirilmemeli; okuryazarlığın değişen dünyayla birlikte nasıl yeniden tanımlanması gerektiğini tartışmak için bir düşünme fırsatı olarak ele alınmalıdır.
Çünkü okuryazarlığın geleceği, bireyin ne kadar çok metin okuyabildiği kadar, karşılaştığı bilginin arkasındaki yapıyı ne kadar iyi anlayabildiğiyle de şekillenecek.
Bugün çocuklarımıza kazandırmamız gereken en değerli becerilerden biri, karşılarına çıkan her bilgiye şüpheyle yaklaşmak değil; hangi bilginin neden güvenilir olduğunu araştırabilecek bir zihinsel disiplin geliştirmektir.
Bunun yolu ise ezberlenmiş doğrulardan çok, merakı canlı tutan, kanıt aramayı teşvik eden, farklı bakış açılarına alan açan ve bireyin kendi düşüncesini gerekçelendirmesine imkân veren bir eğitim kültüründen geçiyor.
Belki de 8 Eylül’ün bize hatırlatması gereken en önemli gerçek burada yatıyor:
Okuryazarlık, insanın dünyayla kurduğu ilişkinin niteliğidir.
Dünya değiştikçe bu ilişkinin araçları da değişiyor; kitapların, gazetelerin ve yazılı metinlerin yanına ekranlar, veriler, algoritmalar ve yapay zekâ sistemleri ekleniyor. Dolayısıyla gelecek kuşakların okuryazarlığı, yalnızca okuyabildikleri metinlerin sayısıyla değil, karşılaştıkları dünyayı ne kadar bilinçli, eleştirel ve bağımsız biçimde anlamlandırabildikleriyle ölçülecek.
Ve eğitim tam da bu noktada kendi en temel sorusuna yeniden dönmek zorunda:
Çocuklarımıza dünyayı nasıl okuyacaklarını mı öğretiyoruz, yoksa dünyayı kendi akıllarıyla okuyabilecekleri bir düşünme biçimi mi kazandırıyoruz?
Bu sorunun cevabı, yalnızca okuryazarlığın geleceğini değil, nasıl bir toplumda yaşayacağımızı da belirleyecek.