Okullarda Devrim! Yazılı Kağıtlarını Artık Öğretmenler Değil Yapay Zeka Okuyacak

Klasik sınavların manuel değerlendirilmesi, hem ciddi bir zaman kaybına yol açıyor hem de yorgunluğa bağlı hataları beraberinde getirebiliyor. Bir girişimci tarafından hayata geçirilen “Notlandır” isimli platform, tam da bu noktada öğretmenlerin omuzlarındaki değerlendirme yükünü dijital teknolojiyle hafifletmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ altyapısıyla donatılan platform, sadece test sınavlarını değil, el yazısı içeren klasik sınav kâğıtlarını dahi yüzde 97 oranında başarıyla okuyabiliyor. Öğretmenler, kendi belirledikleri cevap anahtarlarını ve soru ağırlıklarını sisteme tanımlayarak süreci kişiselleştirebiliyor. Fiziksel kâğıtlar ise telefon kamerası yardımıyla saniyeler içinde dijital ortama aktarılıp puanlanabiliyor. İnsan kaynaklı dikkat hatalarını minimuma indiren sistem, ölçme ve değerlendirme süreçlerini çok daha tutarlı ve adil bir zemine oturtuyor.