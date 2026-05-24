Okullarda Devrim! Yazılı Kağıtlarını Artık Öğretmenler Değil Yapay Zeka Okuyacak

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.05.2026 - 08:37
Eğitimcilerin en büyük idari yüklerinden biri olan sınav kâğıdı değerlendirme süreci, geliştirilen yapay zekâ destekli bir platform ile dijitalleşerek saniyelere iniyor; sistem, klasik sınav kâğıtlarındaki el yazılarını yüksek doğrulukla analiz ederek öğretmenlere zaman kazandırıyor.

Kaynak: Ömer Temür / Türkiye Gazetesi

Eğitim dünyasında öğrencilerin sınav sonucu stresi kadar, öğretmenlerin sınav kâğıdı okuma süreci de uzun yıllardır çözüm bekleyen bir zorluk oluşturuyor.

Klasik sınavların manuel değerlendirilmesi, hem ciddi bir zaman kaybına yol açıyor hem de yorgunluğa bağlı hataları beraberinde getirebiliyor. Bir girişimci tarafından hayata geçirilen “Notlandır” isimli platform, tam da bu noktada öğretmenlerin omuzlarındaki değerlendirme yükünü dijital teknolojiyle hafifletmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ altyapısıyla donatılan platform, sadece test sınavlarını değil, el yazısı içeren klasik sınav kâğıtlarını dahi yüzde 97 oranında başarıyla okuyabiliyor. Öğretmenler, kendi belirledikleri cevap anahtarlarını ve soru ağırlıklarını sisteme tanımlayarak süreci kişiselleştirebiliyor. Fiziksel kâğıtlar ise telefon kamerası yardımıyla saniyeler içinde dijital ortama aktarılıp puanlanabiliyor. İnsan kaynaklı dikkat hatalarını minimuma indiren sistem, ölçme ve değerlendirme süreçlerini çok daha tutarlı ve adil bir zemine oturtuyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
