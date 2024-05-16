Okulda Biber Gazı Topu Patladı: 25 Öğrenci Hastanelik Oldu
Okulda Biber Gazı Topu Patladı: 25 Öğrenci Hastanelik Oldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patladı. Gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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