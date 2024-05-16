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Okulda Biber Gazı Topu Patladı: 25 Öğrenci Hastanelik Oldu

Okulda Biber Gazı Topu Patladı: 25 Öğrenci Hastanelik Oldu

Samsun Biber Gazı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 13:23

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patladı. Gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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