Mudanya Belediye Başkanı Makam Aracını Satışa Çıkardı: 'İçime Sinmiyor'

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracını kullandığını söyleyen Dalgıç, kullanılmayan makam aracının satışa çıkardığını duyurdu.