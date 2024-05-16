Mudanya Belediye Başkanı Makam Aracını Satışa Çıkardı: 'İçime Sinmiyor'
Mudanya Belediye Başkanı Makam Aracını Satışa Çıkardı: 'İçime Sinmiyor'
CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracını kullandığını söyleyen Dalgıç, kullanılmayan makam aracının satışa çıkardığını duyurdu.
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31 Mart seçimi sonrası Mudanya’da göreve başlayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilk günden itibaren makam aracı, özel şoför ve koruma kullanmadığını açıkladı.
"Belediye başkanı olduktan sonra yine kendi aracımı kullanmaya devam ettim, yakıtımı da kendim alıyorum. Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor'' diyen Belediye Başkanı Dalgıç, sözlerine şöyle devam etti: ''2023 model vip olarak düzenlenmiş Ford marka bir araç. Diğeri de başkanın daha eskiden kullandığı binek otomobil. 2’si birden garajda duruyor arkadaşlarımız satışı ile ilgileniyor."
Belediyenin mali açıdan zor bir durumda olduğunu kaydeden Dalgıç, “Şikayet etmek için göreve gelmedik. İlk adımı da ben attım. Belediyeyi temsilen şehir dışına çıktığım zaman bile yakıt, yol, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçları kendim karşılıyorum. Mali açıdan zor bir durumdayız. Ancak gerekli dokunuş ve tasarrufları yaparak belediye hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağız. Gelir getirici projeler üreterek, zor günleri aşacağız” dedi.
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