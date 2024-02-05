Okul Zili Çaldı: Milyonlarca Özel Okul Velisi İkinci Döneme Sorunlarla Başladı

Ara sınıflarda devletin belirlediği zam oranına 'eğitim' ücretlerinde uymak zorunda olan özel okullar yapamadıkları zam farklarını anaokulu ve 1.-4. ve 9. sınıf ücretlerine yansıtırken, bir de fiyat ve zam sınırlaması bulunmayan yemek, kırtasiye ve kıyafet gibi alanlardan yüksek ücretler talep ediyor.