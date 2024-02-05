Okul Zili Çaldı: Milyonlarca Özel Okul Velisi İkinci Döneme Sorunlarla Başladı
Okul Zili Çaldı: Milyonlarca Özel Okul Velisi İkinci Döneme Sorunlarla Başladı
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Okullarda ikinci dönem heyecanı başladı. Okul zili çalarken, yılbaşı itibarıyla fiyatlarını açıklayan özel okullar velileri kara kara düşündürüyor.
Hayat pahalılığı özel okul ücretlerini giderek erişilemez hale getirirken, isyanı yakın zamanda ünlü isimler de duyurmuştu.
Velilerin bir kısmı iyi ve özel eğitim için çocuklarını özel okula göndermeyi tercih ederken, bir kısmı okul saatleri için, bir kısmı da sınıf mevcutları için bu okullara yöneliyor. "Güvenlik" de özel okulların tercih edilmesinde önemli bir etken oluyor.
Ancak ücretler el yakmaya devam ediyor. Sadece yemek ücreti için 100 bin liraya yakın fiyat isteyen okullar olduğu görülüyor.
Velilerin bu yükü nasıl sırtlayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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Sosyal medyada da herkesin yorum yapması dikkat çekiyor.
Değişen dünyanın ve dinamiklerin farkında olmayanlar,
Çocuğa dair kaygıları bulunmayanların yorumları halen sürüyor.
Eğitim konusunda fikri olan olmayan,
Enflasyonun yıprattıkları,
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Keskin çözümleri de yorumlara taşıyor.
Eğitimdeki sorunların çok daha derin olduğu biliniyor.
Sizce?
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