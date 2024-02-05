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Okul Zili Çaldı: Milyonlarca Özel Okul Velisi İkinci Döneme Sorunlarla Başladı

Okul Zili Çaldı: Milyonlarca Özel Okul Velisi İkinci Döneme Sorunlarla Başladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 08:31

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretiminde 2. dönem zili bugün çalıyor. Ancak zilin çalması bazı velileri hala sorunlarla yüzleştiriyor. Özel okul sorunu bitmedi.

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Okullarda ikinci dönem heyecanı başladı. Okul zili çalarken, yılbaşı itibarıyla fiyatlarını açıklayan özel okullar velileri kara kara düşündürüyor.

Okullarda ikinci dönem heyecanı başladı. Okul zili çalarken, yılbaşı itibarıyla fiyatlarını açıklayan özel okullar velileri kara kara düşündürüyor.

Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde öğrenci özel okula gidiyor. alım gücündeki düşüşle özellikle kendileri gibi nitelikli eğitim alması için seçtikleri özel okullara çocuklarını göndermekte zorlanan bir kesim bulunuyor. DW Türkçe'nin video haberinde de özel okul sorunu ele alınıyor.

Hayat pahalılığı özel okul ücretlerini giderek erişilemez hale getirirken, isyanı yakın zamanda ünlü isimler de duyurmuştu.

Hayat pahalılığı özel okul ücretlerini giderek erişilemez hale getirirken, isyanı yakın zamanda ünlü isimler de duyurmuştu.

Ara sınıflarda devletin belirlediği zam oranına 'eğitim' ücretlerinde uymak zorunda olan özel okullar yapamadıkları zam farklarını anaokulu ve 1.-4. ve 9. sınıf ücretlerine yansıtırken, bir de fiyat ve zam sınırlaması bulunmayan yemek, kırtasiye ve kıyafet gibi alanlardan yüksek ücretler talep ediyor.

Velilerin bir kısmı iyi ve özel eğitim için çocuklarını özel okula göndermeyi tercih ederken, bir kısmı okul saatleri için, bir kısmı da sınıf mevcutları için bu okullara yöneliyor. "Güvenlik" de özel okulların tercih edilmesinde önemli bir etken oluyor.

Velilerin bir kısmı iyi ve özel eğitim için çocuklarını özel okula göndermeyi tercih ederken, bir kısmı okul saatleri için, bir kısmı da sınıf mevcutları için bu okullara yöneliyor. "Güvenlik" de özel okulların tercih edilmesinde önemli bir etken oluyor.

Ancak ücretler el yakmaya devam ediyor. Sadece yemek ücreti için 100 bin liraya yakın fiyat isteyen okullar olduğu görülüyor.

Ancak ücretler el yakmaya devam ediyor. Sadece yemek ücreti için 100 bin liraya yakın fiyat isteyen okullar olduğu görülüyor.

Velilerin bu yükü nasıl sırtlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Sosyal medyada da herkesin yorum yapması dikkat çekiyor.

Sosyal medyada da herkesin yorum yapması dikkat çekiyor.
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Değişen dünyanın ve dinamiklerin farkında olmayanlar,

Değişen dünyanın ve dinamiklerin farkında olmayanlar,
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Çocuğa dair kaygıları bulunmayanların yorumları halen sürüyor.

Çocuğa dair kaygıları bulunmayanların yorumları halen sürüyor.
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Eğitim konusunda fikri olan olmayan,

Eğitim konusunda fikri olan olmayan,
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Enflasyonun yıprattıkları,

Enflasyonun yıprattıkları,
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Keskin çözümleri de yorumlara taşıyor.

Keskin çözümleri de yorumlara taşıyor.
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Eğitimdeki sorunların çok daha derin olduğu biliniyor.

Eğitimdeki sorunların çok daha derin olduğu biliniyor.
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