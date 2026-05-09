Okan Buruk'a Sulu Baskın! Galatasaray'da Şampiyonluk Coşkusu Tam Gaz Devam Ediyor

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk unutulmaz bir an yaşadı. Buruk, şampiyonluk değerlendirmelerini paylaştığı sırada, sarı-kırmızılı futbolcuların sürpriz baskınına uğradı.

Tüm takım ellerinde su şişeleriyle toplantı odasına dalarak Okan Buruk'a 'sulu bir baskın' gerçekleştirdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Okan Buruk, oyuncularının bu neşeli baskınına kahkahalarla karşılık vererek kutlamalara eşlik etti.