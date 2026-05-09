Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Önceden Bilen Astrolog: Saros Döngüsü Kehaneti Gerçek Oldu!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 23:26

Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atması, aylar öncesinden yapılan bir astrolojik tahmini yeniden gündeme taşıdı. Astrolog Nilay Dinç’in 16 Eylül 2025 tarihinde paylaştığı 'Saros Döngüsü' analizi, sarı-kırmızılıların zaferini nokta atışıyla bildi.

Galatasaray bu gece art arda 4. kez şampiyon oldu

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray, müzesine bir şampiyonluk kupası daha ekleyerek üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı. Sahadaki mücadelenin ötesinde, bu şampiyonluğun aylar öncesinden gökyüzü haritalarında yazılı olduğunu iddia eden Astrolog Nilay Dinç, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Dinç, 16 Eylül 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda, 21 Eylül’deki Güneş tutulmasıyla birlikte 154. Saros döngüsünün tekrarlanacağına dikkat çekmişti.

Tarihsel verileri referans gösteren Dinç, bu döngünün daha önce yaşandığı 20 Ağustos 1971 ve 11 Eylül 2007 yıllarında da Galatasaray’ın şampiyonluk ipini göğüslediğini hatırlatmıştı. Paylaşımında, 'Bu döngü aynı hikayeyi yaşatabilir. Yani Saros döngüsünü referans alırsak 2025/2026 Şampiyonu Galatasaray' ifadelerini kullanan ünlü astrolog, aylar öncesinden camiaya müjdeyi vermişti.

Bugün gelinen noktada, 154. Saros döngüsünün astrolojik etkilerinin sarı-kırmızılı camiaya uğur getirdiği yorumları yapılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Dinç’in o dönem 'gururla koyayım şuraya' diyerek paylaştığı öngörüsünü yeniden gündeme getirdi. Astrolog Nilay Dinç’in bu isabetli tahmini, spor dünyası ile astroloji meraklılarını bir kez daha bir araya getirirken, taraftarlar şimdiden bir sonraki sezonun gökyüzü işaretlerini merak etmeye başladı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
