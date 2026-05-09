Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Önceden Bilen Astrolog: Saros Döngüsü Kehaneti Gerçek Oldu!

Tarihsel verileri referans gösteren Dinç, bu döngünün daha önce yaşandığı 20 Ağustos 1971 ve 11 Eylül 2007 yıllarında da Galatasaray’ın şampiyonluk ipini göğüslediğini hatırlatmıştı. Paylaşımında, 'Bu döngü aynı hikayeyi yaşatabilir. Yani Saros döngüsünü referans alırsak 2025/2026 Şampiyonu Galatasaray' ifadelerini kullanan ünlü astrolog, aylar öncesinden camiaya müjdeyi vermişti.

Bugün gelinen noktada, 154. Saros döngüsünün astrolojik etkilerinin sarı-kırmızılı camiaya uğur getirdiği yorumları yapılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Dinç’in o dönem 'gururla koyayım şuraya' diyerek paylaştığı öngörüsünü yeniden gündeme getirdi. Astrolog Nilay Dinç’in bu isabetli tahmini, spor dünyası ile astroloji meraklılarını bir kez daha bir araya getirirken, taraftarlar şimdiden bir sonraki sezonun gökyüzü işaretlerini merak etmeye başladı.