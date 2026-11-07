Oğuzhan Uğur Neden Tutuklu? Avukat Ersan Barkın Soruşturma Dosyasındaki Detayları Anlattı

Barkın, basına yansıyan bilirkişi raporunda Uğur'un Ahbap soruşturmasında şüpheli konumdaki kişilerle doğrudan mali ilişkisinin bulunmadığının iki kez belirtildiğini söyledi. Ona göre buna rağmen dolaylı bir ilişki kurulmaya çalışıldı. Dosyada adı geçen kişiler arasında Uğur'a menajerlik yapmış iki kişi ve bir dönem konser organizasyonlarını yürüten bir kişi bulunuyor. Barkın, soruşturmanın gizliliğine saygı duyduğu için isim vermedi. Uğur'un bu kişilerle menajerlik ve konser organizasyonu nedeniyle mali ilişkisinin doğal olarak bulunduğunu da ekledi.

Barkın'ın aktardığına göre dolaylı ilişki olarak gösterilen para hareketleri farklı yıllarda gerçekleşti. Bir örnekte aradaki farkın 5 yıl olduğunu söyleyen Barkın, başka bir örnekte bir menajerin 2024'te Uğur'la para alışverişi yaptığını, aynı kişinin 2022'de ise Ahbap şüphelilerinden biriyle EFT işlemi bulunduğunu anlattı. Basında milyonlarca, hatta yüz milyonlarca liradan söz edildiğini hatırlatan Barkın, kara para aklama suçlamasının şirket üzerinden çekilen 25 milyon TL'lik konut kredisi nedeniyle yöneltildiğini, dolaylı ilişki olarak gösterilen işlemlerin toplamının ise 25 bin TL olduğunu öne sürdü.

Barkın, bilirkişinin görevini aşarak dolaylı ilişkiyi şaibe olarak değerlendirdiğini ve görevin hakkıyla yürütülmediğini savundu. Ona göre Uğur'un soruşturmaya dahil edilmesi ve tutuklanması ceza hukukundan çok, itibarını mali suçlamayla zedelemeye yönelik, yani itibar hukukuyla ilgili.