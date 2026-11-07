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Oğuzhan Uğur Neden Tutuklu? Avukat Ersan Barkın Soruşturma Dosyasındaki Detayları Anlattı

Oğuzhan Uğur Neden Tutuklu? Avukat Ersan Barkın Soruşturma Dosyasındaki Detayları Anlattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 11:51
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Avukat Ersan Barkın, YouTube'da BaBaLa TV kanalında yaptığı konuşmasında Oğuzhan Uğur'un tutuklanma sürecine ve soruşturma dosyasına dair değerlendirmelerini paylaştı. Barkın, bilirkişi raporu ve ifadelere dayanarak suçlamaları tek tek ele aldı. 

Detaylar 👇

Kaynak: BaBaLa TV

Aşağıdaki bilgiler Barkın'ın videoda dile getirdiği iddia ve değerlendirmelerdir.

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Avukat Ersan Barkın, Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaları ve dosyadaki kısıtlılık kararını anlattı.

Avukat Ersan Barkın, Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaları ve dosyadaki kısıtlılık kararını anlattı.

Barkın, Uğur'a yöneltilen suçlamaların suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma olduğunu belirtti. Bu suçlamaların doğrudan Uğur'a değil, Ahbap soruşturmasının bir parçası olarak yöneltildiğini ifade etti. Barkın, videoda Uğur'a vekillik edenlerden biri olduğunu da söylüyor.

Dosyada kısıtlılık kararı bulunduğunu hatırlatan Barkın, değerlendirmelerini basında yer alan haberlere, Uğur'a emniyette ve savcılıkta yöneltilen sorulara ve basına yansıyan bilirkişi raporuna dayandırdığını anlattı. Uğur'un emniyet ve savcılık ifadelerini okuduğunu da aktaran Barkın, bilirkişi raporunu ise basından öğrendiğini söyledi.

Barkın'a göre bilirkişi raporunda Uğur'un şüphelilerle doğrudan mali ilişkisi olmadığı iki kez yazıyor.

Barkın'a göre bilirkişi raporunda Uğur'un şüphelilerle doğrudan mali ilişkisi olmadığı iki kez yazıyor.

Barkın, basına yansıyan bilirkişi raporunda Uğur'un Ahbap soruşturmasında şüpheli konumdaki kişilerle doğrudan mali ilişkisinin bulunmadığının iki kez belirtildiğini söyledi. Ona göre buna rağmen dolaylı bir ilişki kurulmaya çalışıldı. Dosyada adı geçen kişiler arasında Uğur'a menajerlik yapmış iki kişi ve bir dönem konser organizasyonlarını yürüten bir kişi bulunuyor. Barkın, soruşturmanın gizliliğine saygı duyduğu için isim vermedi. Uğur'un bu kişilerle menajerlik ve konser organizasyonu nedeniyle mali ilişkisinin doğal olarak bulunduğunu da ekledi.

Barkın'ın aktardığına göre dolaylı ilişki olarak gösterilen para hareketleri farklı yıllarda gerçekleşti. Bir örnekte aradaki farkın 5 yıl olduğunu söyleyen Barkın, başka bir örnekte bir menajerin 2024'te Uğur'la para alışverişi yaptığını, aynı kişinin 2022'de ise Ahbap şüphelilerinden biriyle EFT işlemi bulunduğunu anlattı. Basında milyonlarca, hatta yüz milyonlarca liradan söz edildiğini hatırlatan Barkın, kara para aklama suçlamasının şirket üzerinden çekilen 25 milyon TL'lik konut kredisi nedeniyle yöneltildiğini, dolaylı ilişki olarak gösterilen işlemlerin toplamının ise 25 bin TL olduğunu öne sürdü.

Barkın, bilirkişinin görevini aşarak dolaylı ilişkiyi şaibe olarak değerlendirdiğini ve görevin hakkıyla yürütülmediğini savundu. Ona göre Uğur'un soruşturmaya dahil edilmesi ve tutuklanması ceza hukukundan çok, itibarını mali suçlamayla zedelemeye yönelik, yani itibar hukukuyla ilgili.

Barkın, otomobil alımının banka yoluyla ve vergisi ödenmiş gelirle yapıldığını savundu.

Barkın, otomobil alımının banka yoluyla ve vergisi ödenmiş gelirle yapıldığını savundu.

Videoda bilirkişi raporunda lüks otomobil olarak tanımlanan araç alımı da ele alınıyor. Barkın, Uğur'un bir platformla anlaştığını, karşılığında aldığı bedelin faturalandırıldığını, vergisinin ödendiğini ve banka yoluyla şirket kayıtlarına geçtiğini söyledi. Aracın bedelinin de tamamen banka yoluyla ödendiğini belirten Barkın'a göre ortada vergi kaçırma da yok.

Barkın'ın anlatımına göre satıcının adı Muhammed olduğu için EFT'de 'h' harfi eksik yazıldı ve işlem geri döndü. EFT saati bittiği için 10 milyon liralık işlem ertesi güne kaldı, doğru yazımla yeniden gönderilince tamamlandı. Barkın, bu para hareketinin yüksek işlem hacmi yaratma gerekçesiyle suçlama konusu yapıldığını öne sürdü. Basında geçen lüks otomobil, ev ve vergi kaçakçılığı gibi başlıkların hiçbirinin bilirkişi raporunda bile Ahbap'la ilişkilendirilmediğini de söyledi.

Barkın, konut alımındaki krediyi ve yurt dışından gelen gelirleri belgelenebilir olarak değerlendirdi.

Barkın, konut alımındaki krediyi ve yurt dışından gelen gelirleri belgelenebilir olarak değerlendirdi.

Barkın, haberlerde Ömerli'deki villanın neden Uğur ya da ailesi adına alınmadığı sorusunun gündeme geldiğini hatırlatarak konut alımına ilişkin süreci anlattı. Ona göre Uğur'a ve aile fertlerine kişisel olarak kredi çıkmadı. Bir dijital platformla yapılan anlaşma ve protokol sonucunda Babala TV'ye para akışı olduğunu gören banka ise şirketin kredi başvurusunu kabul etti. Aile fertleri kefil oldu ve ev ipotek edildi. Barkın, 3 Ocak'ta işletme kredisi çekildiğini, 5 Ocak'ta evin Babala TV adına tescil edildiğini ve iki ekspertiz raporuyla değerleme yapıldığını söyledi. Bilirkişi raporunda kredi girişine rastlanmadığının yazıldığını belirten Barkın, bunu kabul edilebilir bulmadığını ifade etti.

Gelirlerin programlar karşılığında, banka yoluyla ve vergilendirilerek elde edildiğini savunan Barkın, tapu vergileri ve harçların da ödendiğini söyledi. Yurt dışından para akışı olarak tanımlanan kalemlerin ise YouTube ve X'ten gelen, kaynağında vergisi kesilmiş gelirler olduğunu aktardı.

Barkın, Uğur'a Ahbap'la ilgili para hareketi sorulmadığını ve tutukluluğu haksız bulduğunu söyledi.

Barkın, Uğur'a Ahbap'la ilgili para hareketi sorulmadığını ve tutukluluğu haksız bulduğunu söyledi.

Uğur'a yöneltilen sorulara da değinen Barkın, Ahbap yöneticisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişileri tanıyıp tanımadığı dışında Ahbap'la ilgili tek soru yöneltilmediğini söyledi. Barkın'a göre Uğur depremin ertesi gününden itibaren ekibiyle bölgeye gitti, AFAD'ı Ahbap'tan birkaç kat fazla andı ve IBAN paylaştı. Kamuoyunda 'AFAD varken neden Ahbap' yönünde bir serzeniş olduğunu, bunun basın organlarının tahrikiyle oluştuğunu düşündüğünü, ancak doğru olmadığını belirtti. Barkın ayrıca Uğur'un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bölge başkanı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve AFAD yöneticileriyle yazıştığını, şubat ayı bittikten sonra Ahbap yetkilisiyle tek bir iletişimi bulunmadığını öne sürdü.

Barkın, suçlamaların bir itibar suikastı olduğunu, tutukluluğun hukuken haklı görülemeyeceğini ve Uğur'un soruşturmanın tarafı bile olmaması gerektiğini söyledi. Uğur'u cezaevinde ziyaret ettiğini aktaran Barkın, yüz günü aşkın süredir cezaevinde olan Uğur'un çıkıp farklı siyasi fikirlerin sesi olması gerektiğini ifade etti. Dreyfus'un haksız tutukluluğuna karşı Emile Zola'nın ortaya koyduğu direnişi örnek gösteren Barkın, haksız bulduğu tutuklamalara karşı çıkmanın aydın sorumluluğu olduğunu söyledi.

Videodaki sözlerin vekil müvekkil ilişkisi nedeniyle değil, bir yurttaş olarak söylediğini vurgulayan Barkın, bu hukuksuzluğa bugün göz yumanların bir gün aynı durumla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Konuşmasını, hangi fikre sahip olursa olsun herkesin geleceği birlikte inşa etme hakkı bulunduğunu, aksi halde nefes almaya bile hakkımız olmayacağını söyleyerek tamamladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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