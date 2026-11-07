Oğuzhan Uğur Neden Tutuklu? Avukat Ersan Barkın Soruşturma Dosyasındaki Detayları Anlattı
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Avukat Ersan Barkın, YouTube'da BaBaLa TV kanalında yaptığı konuşmasında Oğuzhan Uğur'un tutuklanma sürecine ve soruşturma dosyasına dair değerlendirmelerini paylaştı. Barkın, bilirkişi raporu ve ifadelere dayanarak suçlamaları tek tek ele aldı.
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Kaynak: BaBaLa TV
Aşağıdaki bilgiler Barkın'ın videoda dile getirdiği iddia ve değerlendirmelerdir.
Avukat Ersan Barkın, Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaları ve dosyadaki kısıtlılık kararını anlattı.
Barkın'a göre bilirkişi raporunda Uğur'un şüphelilerle doğrudan mali ilişkisi olmadığı iki kez yazıyor.
Barkın, otomobil alımının banka yoluyla ve vergisi ödenmiş gelirle yapıldığını savundu.
Barkın, konut alımındaki krediyi ve yurt dışından gelen gelirleri belgelenebilir olarak değerlendirdi.
Barkın, Uğur'a Ahbap'la ilgili para hareketi sorulmadığını ve tutukluluğu haksız bulduğunu söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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