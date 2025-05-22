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Oğuz Murat Aci’nin Eşinden Kayınpederine Suçlama: “Avukatına Kaç Para Kopartırsanız Kopartın Dedi”

Oğuz Murat Aci’nin Eşinden Kayınpederine Suçlama: “Avukatına Kaç Para Kopartırsanız Kopartın Dedi”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.05.2025 - 14:52

Ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok olay sonrasında ABD’ye firara etmiş ve orada tutuklanmıştı.

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin tazminat alarak davadaki şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı. Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci ise gelinin 100 milyon lira aldığını iddia etmişti.

Şükriye Aci bugün yaptığı açıklamada 100 milyon iddiasını yalanlandı ve kayınpederinin daha olayın 8. gününde avukatına “Kaç milyon dolar kaptabilirseniz kopartın” dediğini iddia etti.

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Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kaza Türkiye’nin gündeminde yer almıştı.

Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kaza Türkiye’nin gündeminde yer almıştı.

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un oğlu olan Timur Cihantimur’un kullandığı lüks araç Oğuz Murat Aci’ye çarpmıştı. Olay sonrasında Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok ilk uçakla Mısır’a oradan da ABD’ye gitmişti.

Anne ile oğul ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.

Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti.

Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti.

Dün akşam ise kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin “kan parası” alarak davadaki şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı.

Gelinine tepki gösteren Özer Aci ise Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi için 100 milyon lira aldığını iddia etmişti.

Gelin Şükriye Aci kayınpederini suçladı.

Gelin Şükriye Aci kayınpederini suçladı.

Tv100 ekranlarında açıklamalarda bulunan Şükriye Aci, kayınpederinin ortaya attığı “100 milyon lira aldı” iddiasını yalanlandı.

“Daha düşük bir miktar aldım” diyen Şükriye Aci, eşinin ailesinin süreçten kendisini uzak tuttuğunu ve mağdur olduğunu ifade etti.

Şükriye Aci, daha kaza olduktan sadece 8 gün sonra kayınpederinin kendi avukatına, “1, 2, 3, 4, 5 milyon dolar. Artık ne kadarsa. Koparabildiğini kopar” dediğini iddia etti.

Şükriye Aci’nin iddiaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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