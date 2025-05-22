Oğuz Murat Aci’nin Eşinden Kayınpederine Suçlama: “Avukatına Kaç Para Kopartırsanız Kopartın Dedi”
Ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok olay sonrasında ABD’ye firara etmiş ve orada tutuklanmıştı.
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin tazminat alarak davadaki şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı. Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci ise gelinin 100 milyon lira aldığını iddia etmişti.
Şükriye Aci bugün yaptığı açıklamada 100 milyon iddiasını yalanlandı ve kayınpederinin daha olayın 8. gününde avukatına “Kaç milyon dolar kaptabilirseniz kopartın” dediğini iddia etti.
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Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kaza Türkiye’nin gündeminde yer almıştı.
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Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti.
Gelin Şükriye Aci kayınpederini suçladı.
Şükriye Aci’nin iddiaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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