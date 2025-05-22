Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erken Seçim ve Adaylık Açıklaması
Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim ve adaylık konularında açıklamalar yaptı. Erken seçim söylentileri hakkında 'Türkiye’yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday olma konusu için de “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’a yaptığı ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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