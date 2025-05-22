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Bakan Paylaştı: Türkiye’de Yeni Görülen Anadolu Parsının Son Hali Ortaya Çıktı

Bakan Paylaştı: Türkiye’de Yeni Görülen Anadolu Parsının Son Hali Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.05.2025 - 13:06

Nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının Türkiye topraklarında yeniden görüldüğü ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapan ile görüntülenen Anadolu parsının son halini paylaştı.

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Türkiye’de uzun süredir görülmeyen Anadolu parsının neslinin tükendiği düşünülüyordu.

Türkiye’de uzun süredir görülmeyen Anadolu parsının neslinin tükendiği düşünülüyordu.

Ancak ilk olarak 2019 yılında fotokapan görüntüsü ortaya çıkan Anadolu parsının Türkiye’de hala yaşadığı belirlenmişti. Yeniden olduğu tespit edilen Anadolu parsı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları da hız kazanmıştı.

Bakanlık, görüntülerin nerede çekildiğini ise açıklamamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çekilen son görüntüleri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çekilen son görüntüleri paylaştı.

Bakan Yumaklı, Anadolu parsının merak edilen son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan paylaşımını, “Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı!” ifadeleri ile yaptı.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı

Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı
twitter.com

'Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı!

1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı.

Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz.'

Anadolu parsının son görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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