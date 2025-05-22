Bakan Paylaştı: Türkiye’de Yeni Görülen Anadolu Parsının Son Hali Ortaya Çıktı
Nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının Türkiye topraklarında yeniden görüldüğü ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapan ile görüntülenen Anadolu parsının son halini paylaştı.
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Türkiye’de uzun süredir görülmeyen Anadolu parsının neslinin tükendiği düşünülüyordu.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çekilen son görüntüleri paylaştı.
Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı
Anadolu parsının son görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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