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Beşik Gibi Sallandılar: Ege Denizi’ndeki Depreme Denizde Yakalandılar

Beşik Gibi Sallandılar: Ege Denizi’ndeki Depreme Denizde Yakalandılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.05.2025 - 12:27

AFAD, Ege Denizi’nde sabah karşı 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Girit Adası açıklarında yaşanan deprem Türkiye’de izmir, Muğla gibi illerden de hissedildi.

Türk denizciler denizde yakalandıkları deprem anının görüntülerini paylaştı.

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Girit Adası açıklarında etkili olan deprem Türkiye’de de korkuya neden oldu.

Girit Adası açıklarında etkili olan deprem Türkiye’de de korkuya neden oldu.

AFAD’ın duyurusuna göre 6.0 büyüklüğündeki deprem başta İzmir ve Muğla olmak üzere Denizli, Aydın, Antalya’da da hissedildi.

Yaşanan depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığı açıklandı.

Türk denizciler ise depreme Fethiye açıklarında yakalandı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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