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Milyonda Bir Görülen Hastalık: Sivrisinek Isırığı ile Tüm Hayatı Değişen Mehmet Emir Özbakan

Milyonda Bir Görülen Hastalık: Sivrisinek Isırığı ile Tüm Hayatı Değişen Mehmet Emir Özbakan

Sivrisinek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.05.2025 - 11:58

Henüz 1.5 yaşındayken aile tarafından götürüldüğü cenazede Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılan Mehmet Emir Özbakan yatağa bağımlı hale geldi.

Milyonda bir görülen hastalık nedeniyle uzun zamandır tedavi gören küçük çocuk, çeşitli tedaviler ile hortumla beslenmekten kurtuldu, az da olsa hareket kazandı.

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8 yaşında olan Mehmet Emir Özbakan’ın hayatı 6.5 yıl önce sivrisinek tarafından ısırılınca baştan aşağıya değişti.

8 yaşında olan Mehmet Emir Özbakan’ın hayatı 6.5 yıl önce sivrisinek tarafından ısırılınca baştan aşağıya değişti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde  sivrisinek tarafından uyurken ısırılan Mehmet Emir Özbakan, henüz 1 buçuk yaşındayken yatağa bağımlı hale geldi. Hortumla beslenmeye başlanan minik bebeğin, Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırıldığı ve beynine enfeksiyon yaydığı tespit edildi. Sinek ısırmadan önce oldukça sağlıklı ve hareketli olan Mehmet Emir'in hareketsiz kalması ailesini adeta hayatının şoku oldu.

Yıllardır süren fizik tedavi ile yeni yeni hareketlenmeye başladı.

Yıllardır süren fizik tedavi ile yeni yeni hareketlenmeye başladı.

Daha sonra rahatsızlığı muayene edilen Mehmet Emir Özbakan, fizyoterapistlerce fizik tedavisine başlandı. Fizik tedaviler sayesinde hortumla beslenmekten kurtulan ve oldukça hareket kazanan 8 yaşında olan Mehmet Emir Özbakan, halen kafasını sabit tutmakta zorlanıyor. Bebek arabasının küçük geldiği Mehmet Emir, engelli pusetine ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 60 bin lira değerinde olan engelli pusetinin maliyetini, aile karşılamakta zorlanıyor.

Talihsiz çocuğun annesinden açıklama

Talihsiz çocuğun annesinden açıklama

Oğlunun bu durumuna çok üzülen ve 6 buçuk yıldır iyileşmesi için uğraşan anne N.Ö., 'Biz Emirdağ'a cenaze evine gitmiştik. Emir o zaman 1 buçuk yaşındaydı, yürüyüp konuşabiliyordu. Orada Emir'i bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu uyandı ve o günden beri de bu halde. Şu an 8 yaşında, yaklaşık 6 buçuk senedir her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir çaresini arıyoruz. Önceden yürüyüp konuşuyordu, normal bir çocuktu. Doktorlar sivrisinek ısırığının beynine enfeksiyon yaydığını ve ondan dolayı bu hale geldiğini söyledi. Tek çaresi fizyoterapistler ve fizik tedavi dediler. Tabii bu süreçte yine de ilerlemeler oldu. Burnundan hortumla besleniyordu onu çıkarttık. Onun dışında hareketlenmeleri de başladı. Bizi algılamaya ve anlamaya başladı. Her gün bu şekilde fizik tedaviye gelip gidiyoruz. Tabii ki o benim evladım, mecbur bakacağım ama keşke en azından bir tedavisi olsa diye uğraşıyoruz, bekliyoruz' dedi.

“Çok nadir görülen bir hastalık”

“Çok nadir görülen bir hastalık”

Mehmet Emin Özbakan'ın fizik tedavisini gerçekleştiren Fizyoterapist Cemil Karadağ ise 'Hastamız bir sinek ısırığı sonucu ‘Batı Nil Virüsü' hastalığına yakalanmış. 20 senedir belki gördüğüm ikinci vakadır. İlk vakada Hacettepe'de staj yaparken görmüştüm. Bu hastalık çok nadir görülen bir rahatsızlık. Hastamızın 1 buçuk yaşındayken bir sivrisinek ısırması sonucunda beyninde ensefalit dediğimiz iltihaplanma sonucunda hareket merkezi etkilenmiş. Tabii ilk geldiğinde benimle irtibata geçtiler. Ben olayı daha önceden bildiğim için dedim tamam, ben alırım vakayı. Bu süre zarfında tabii ki bir sürü sıkıntıları vardı sistemik olarak. Onları halletmeye çalıştık en önce. Başını tutamıyordu ve hiçbir şekilde hareket yoktu, tamamen bu şekildeydi. Tıpta bunun çaresi var mıdır, şu an için bildiğim kadarıyla yok. Benim bildiğim bu vaka Eskişehir'de ilk kez görülüyor. Emir yaklaşık 6 buçuk senedir buraya geliyor. İlk geldiğinde 1 buçuk yaşındaydı, şu an 8 yaşında. Biz yine fizik tedavi açısından eklem hareket açıklığını korumaya çalışacağız, en önemli amacımız bu. 2024 yılında Türkiye'de 6 tane Batı Nil Virüsü vakası olduğu tespit edilmiş. Normalde bu hastalık şöyle bulaşıyor: bu virüsü taşıyan bir sivrisinek 5 kişiyi ısırıyor ama içlerinden 1 kişi hastalığa yakalanıyor. Yani sadece virüs taşıyan sinek 5 kişi ısırdığında o ısırdığı kişilerden birinde görülme ihtimali var' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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