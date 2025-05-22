Milyonda Bir Görülen Hastalık: Sivrisinek Isırığı ile Tüm Hayatı Değişen Mehmet Emir Özbakan
Henüz 1.5 yaşındayken aile tarafından götürüldüğü cenazede Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılan Mehmet Emir Özbakan yatağa bağımlı hale geldi.
Milyonda bir görülen hastalık nedeniyle uzun zamandır tedavi gören küçük çocuk, çeşitli tedaviler ile hortumla beslenmekten kurtuldu, az da olsa hareket kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 yaşında olan Mehmet Emir Özbakan’ın hayatı 6.5 yıl önce sivrisinek tarafından ısırılınca baştan aşağıya değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır süren fizik tedavi ile yeni yeni hareketlenmeye başladı.
Talihsiz çocuğun annesinden açıklama
“Çok nadir görülen bir hastalık”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın