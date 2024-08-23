Batı Nil Virüsü Nedir? Batı Nil Virüsü Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Bulaşır?
Batı Nil Virüsü Nedir? Batı Nil Virüsü Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Bulaşır?
Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkemizde 6 vaka tespit edildiğinin açıklamasının ardından Batı Nil Virüsü (WNV) vatandaşlar tarafından merak edildi. Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ülkemizde 2010 yılından beri görülüyor. Peki Batı Nil Virüsü insandan insan bulaşır mı? Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun aşısı var mı? Nasıl bulaşır? Tedavisi nedir?
İşte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan verilere göre Batı Nil Virüsü hakkında bilmeniz gerekenler:
Uyarı: Bu içerik herhangi bir sağlık önerisi ya da tedavi tavsiyesi niteliğinde değildir. Her birey için belirtiler, tanı ve tedavi süreçleri farklı olabilir. Bu nedenle olası bir sağlık şüphesinde mutlaka bir uzman hekime danışmalısınız!
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